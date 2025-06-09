Шеф-повар рассказал, как выбрать рыбу с икрой

Определить, есть ли икра в рыбе достаточно трудно. Важно смотреть на период вылова и знать, когда конкретный вид идет на нерест. О секретах выбора рыбы с икрой рассказал шеф-повар, единомышленник Рыбного союза в вопросах продвижения рыбной продукции Евгений Мещеряков.

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Если рыба заморожена, определить наличие икры внутри нее не удастся. Если рыба охлажденная или дефростированная и ее можно потрогать, то брюшко с икрой будет более плотное. Самки практически всех видов рыб (кроме тихоокеанских лососей) более крупные, чем самцы, и с покатым брюшком.

Большая часть рыб нерестится весной, поэтому шансы найти рыбу с икрой в начале лета выше. При этом, если попадется дикий тихоокеанский лосось с икрой, велика вероятность, что это рыба нелегального вылова, поскольку икра ценнее мяса, и в промышленном производстве выпускается как отдельный продукт. Например, шанс встретить икру в форели крайне мал, поскольку это аквакультурная рыба.

«Весна (март–май) и осень (сентябрь–ноябрь) — пиковые сезоны нереста у большинства рыб. В это время шанс попасть на рыбу с икрой максимальный. Сельдь идет с икрой весной, щука — ранней весной, иногда даже в феврале», — сообщил Мещеряков.

Рыба с икрой имеет вздутый, плотный живот, особенно ближе к хвосту. У самцов живот более плоский и мягкий. У самки кожа на брюхе иногда более светлая и натянутая, иногда даже полупрозрачная.

Мещеряков посоветовал покупателям на рынках проявлять настойчивость. Просить показать брюшко перед разделкой и прямо спрашивать о наличии самок с икрой. Продавцы, заметив заинтересованность, часто помогают с выбором, хотя могут предлагать и самцов, сообщает Life.ru.

С начала лососевой путины, которая на Камчатке началась 1 июня, цены на свежую икру нерки достигли 9–9,5 тысячи рублей за килограмм. Это на две тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года. К декабрю цена на деликатес может увеличиться еще на 50 процентов и достигнуть 15 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на красную икру в России в ближайшие месяцы.