Том-ям: как приготовить тайский суп в домашних условиях

Том-ям — классика тайской кухни, острый, пряный и ароматный суп, который считается весьма полезным для здоровья. Приготовить экзотическое блюдо несложно и дома, главное — выбрать правильные ингредиенты. «Лента.ру» вместе с поварами собрала лучшие рецепты том-яма: от аутентичных до наиболее приближенных к российским реалиям.

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Что такое том-ям

Том-ям — это самый популярный по всему миру тайский суп, сочетающий в себе бодрящую остроту, освежающую кислинку, аутентичную соленость и яркий, насыщенный вкус. Само название «том-ям» происходит от слов «том» (варить) и «ям» (смесь специй), что точно отражает суть приготовления.

Том-ям включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

В ресторанах том-ям часто готовят с добавлением кокосового молока или сливок, чтобы сделать текстуру более плотной и насыщенной, а вкус — многогранным. Но исторически в супе их не было, и варили его из всего, что попадется под руку: рыбы, курицы и даже лягушек, а также грибов. В оригинальном рецепте нужны древесные грибы или шиитаке, но вполне допустимо использовать вешенки или шампиньоны. Одним из ключевых ингредиентов том-яма является галангал — родственник имбиря, он придает блюду характерный вкус и аромат.

Том-ям кунг — классический рецепт с креветками

Традиционный том-ям с креветками называется «том-ям-кунг». Приготовить его в домашних условиях несложно, главная задача — найти качественные ингредиенты. Аутентичным рецептом с «Лентой.ру» поделилась Ирина Осипова, повар платформы «Авито Услуги».

Ингредиенты:

куриный или рыбный бульон — 2 литра;

галангал или корень имбиря — по вкусу;

стебли лемонграсса — по вкусу;

листья кафрского лайма — 5-6 штук;

острый перец чили — 1 штука;

рыбный соус — 2 столовые ложки;

сок лайма — 8-10 столовых ложек;

паста том-ям — 1 чайная ложка;

тигровые креветки — 350-400 граммов;

грибы шиитаке или вешенки — примерно 200 граммов;

кинза — по вкусу; отваренный рис — 1 стакан.

Приготовление:

Настоящий том-ям начинается с правильного бульона. Возьмите куриный или рыбный, процедите бульон, после чего доведите его до кипения. Добавьте классическую «троицу» тайской кухни: натрите или мелко нарежьте галангал (его можно заменить свежим имбирем, но вкус будет другой), положите в бульон стебли лемонграсса (их надо надрезать ножом, чтобы дали аромат) и кафрский лайм (листья). Немного проварите. Дальше добавьте в суп острый перец чили — можно нарезать для большей пикантности. Настало время рыбного соуса — для том-яма он важен так же, как соль в борще, а также лаймового сока и пасты том-ям. Ее лучше покупать в азиатских лавках, причем выбирать вариант в стеклянной банке — в такой таре она не окисляется и не теряет вкусовые качества. В самом конце добавьте целиком тигровые креветки и нарезанные грибы. Отварите в течение трех-четырех минут. Суп готов. Сервируйте его с кинзой и отваренным рисом, который принято подавать в отдельной пиале.

Как варить рис для том-яма Рис — это не просто гарнир. Его задача — сбалансировать остроту супа. «Лучше брать жасминовый, он ароматный и не слипается. Пропорции: на один стакан риса — 1,5 стакана воды. Я не солю воду, варю под крышкой до готовности и даю постоять еще 10 минут на выключенной плите. Потом взрыхляю вилкой. К том-яму рис подается отдельно, как в ресторанах Бангкока: суп ешь ложкой, а рисом заедаешь, смягчая вкус», — пояснила Ирина Осипова.

Том-ям: простой экспресс-рецепт

«Когда нет времени, делаю более простой вариант, основу составляет паста — она уже содержит нужные вкусы», — отметила Ирина Осипова.

Ингредиенты:

вода — 1 литр;

паста том-ям — 1 столовая ложка;

сок лайма — несколько капель;

соевый соус — 4 столовые ложки;

сушеные травы — по вкусу;

шиитаке — 200 граммов;

креветки — 200 граммов.

Приготовление:

Отварите креветки до полной готовности. В горячую воду добавьте готовую пасту том-ям, пару капель лаймового сока, соевый соус и нарезанные грибы. Вместо свежего галангала и лимонника добавьте сушеные травы, но можно обойтись и без них. Когда бульон будет готов, добавьте креветки — суп готов.

Том-ям с овощами и кокосовым молоком

Более привычный вариант для россиян — том-ям с кокосовым молоком. Можно добавить в него больше овощей для пользы и богатого вкуса. Такой рецепт «Ленте.ру» предложил руководитель программы «Гастрономический менеджмент» университета «Росбиотех», бренд-шеф Григорий Мосин.

Ингредиенты:

рыбный бульон — 500 миллилитров;

королевские креветки (с панцирем) — 6 штук;

кальмары — 150 граммов;

помидоры черри — 5 штук;

баклажаны — 2 маленьких;

шампиньоны или шиитаке — 100 граммов;

паста том-ям — 1 столовая ложка;

стебли лемонграсса — 2 штуки;

листья кафрского лайма — 3 штуки;

галангал — примерно 3 сантиметра;

перец чили — 2 штуки;

рыбный соус — 1 чайная ложка;

соевый соус — 1 столовая ложка;

лайм — 1 штука;

кокосовое молоко (по желанию) — 50 миллилитров;

кинза и зеленый лук для подачи, на свой вкус;

вареный рис для сервировки.

Приготовление:

Сначала подготовьте компоненты: шампиньоны, баклажаны нарежьте полукольцами. Если шампиньоны мелкие, их можно, как и помидоры черри, использовать целиком, крупные грибы лучше нарезать. Зеленый лук нарежьте мелко, а кальмары — крупными кольцами. В кастрюле с толстым дном разогрейте кокосовое или растительное масло. Первыми отправьте на прогрев не очень крупно нарезанный чеснок и мелко нарезанную белую часть зеленого лука — они создадут вкусовой фундамент. Затем добавьте очищенный от семян перец чили (количество отрегулируйте по желанию), тонкие ломтики галангала и раздавленный лемонграсс — его нужно слегка примять, чтобы выпустить эфирные масла. Через пару минут томления добавьте панцири от креветок — именно они дадут тот самый неповторимый морской вкус. Влейте рыбный бульон. Доведите до кипения и оставьте на медленном огне на 30 минут. Процедите бульон и добавьте в него грибы, баклажаны и помятые листья кафрского лайма — так они отдадут максимум аромата. На отдельной сковороде буквально минуту обжарьте пасту том-ям — этот нехитрый прием раскроет ее вкус по-новому — и отправьте в суп. Теперь очередь морепродуктов: добавьте кальмары и варите не более двух минут. Креветки и помидоры добавьте в самом конце, вместе с рыбным и соевым соусами. Перед тем как выключить огонь, добавьте сок лайма — это нужно сделать в последний момент, чтобы сохранить свежую кислинку. По желанию можно добавить кокосовое молоко для более мягкого вкуса, но в классическом варианте обходятся без него. Подавать том-ям нужно в глубоких пиалах, украсив кинзой и зеленым луком. Отдельно сервируйте рис — так каждый сможет комбинировать вкусы по своему усмотрению.

Том-ям: адаптированный рецепт

Не всегда есть возможность найти специфические ингредиенты азиатской кухни — это редкие продукты и довольно дорогие. Повар ресторана паназиатской кухни Nani Ильдар Егзоев поделился с «Лентой.ру» рецептом том-яма, адаптированным к реалиям российского рынка.

Ингредиенты:

морской коктейль замороженный — 300 граммов;

куриное бедро вареное или копченое — 200–300 граммов;

лук-шалот или обычный репчатый лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

лимон — сок половины;

кориандр молотый — по вкусу;

паста чили («нам прик пао») или острая аджика — 1 столовая ложка;

сахар — 1 чайная ложка;

рыбный соус — 1 столовая ложка;

кокосовое молоко или сливки — 200 миллилитров;

свежий базилик — 2-3 веточки;

стручковый красный перец свежий — 1 штука, небольшой;

свежий имбирь — кусочек примерно два сантиметра;

кинза свежая — по вкусу;

вода — 1 литр;

отварной рис.

Приготовление:

Разморозьте морской коктейль, промойте под проточной холодной водой, чтобы точно избавиться от возможных крупинок песка. Снимите куриное мясо с кости, нарежьте небольшими кубиками. Мелко порубите чеснок (можно воспользоваться чеснокодавилкой или натереть на терке) и измельчите половину луковицы. Порвите руками листья базилика — так они отдадут больше эфирного масла. Зелень не станет заменой листьям кафрского лайма, но даст особый вкус и аромат блюду. Поставьте кастрюлю среднего размера на средний огонь. Налейте немного растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанный лук до прозрачности, после чего добавьте тертый чеснок. Добавьте размороженный морской коктейль, кусочки куриного мяса и тертый корень имбиря. Обжаривайте еще пару минут. Залейте ингредиенты горячей водой, доведите до кипения и варите еще 5-10 минут. Затем добавьте пасту чили и кокосовое молоко, перемешайте, убавьте огонь и оставьте томиться еще минуты три-четыре. После этого добавьте в суп рыбный соус, сок половины лимона, сахар и соль. Доведите до легкого кипения снова, а затем снимите с огня. Подавайте с отварным рисом и нарубленной кинзой.

Как сделать том-ям вкуснее: секреты

Не переваривайте

«Самый главный секрет, который я услышала от шефа в маленьком кафе в Чиангмае: не переваривайте суп. Том-ям должен быть свежим, быстрым и ярким. Больше пяти минут на плите — и он теряет ароматы», — поделилась Ирина Осипова.

Соблюдайте баланс ингредиентов

Не жалейте лайма, но добавляйте сок уже после снятия супа с огня, чтобы не «убить» кислоту. И последний штрих — чайная ложка кокосового молока в самом конце, если хотите получить мягкий, «бархатный» вкус.Если готовить с правильными ингредиентами и не торопиться, том-ям получается не хуже, чем в азиатских ресторанах.

Главное — соблюдать баланс кислого, соленого и острого.