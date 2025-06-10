Рецепты холодных супов на лето

Диетологи говорят, что летом нужно менять рацион, поскольку в жару ускоряется расход и выведение из организма витаминов группы В и С, а также микроэлементов, что может привести к астении и снижению иммунитета. Поэтому летом нужно выбирать легкую пищу, насыщенную витаминами и микроэлементами, в которой много влаги и клетчатки. Холодные супы то, что нужно, ведь часть ингредиентов вообще не обрабатывается термически, поэтому такие супы наполнены витаминами прямо с грядки.

MIR24.TV уже публиковал рецепты окрошки. Теперь на очереди рецепты свекольника, ботвиньи, гаспачо и других холодных супов.

Свекольник классический

Свекольник популярное блюдо не только в России, но и в нескольких восточно-европейских странах. Его готовят как на мясном бульоне, так и без него, иногда добавляют картошку или субпродукты. Вот классический рецепт свекольника.

Ингредиенты:

Свекла 3 шт.

Огурцы свежие 2 шт.

Редиска ­ 60 г (4-6 шт)

Яйца куриные 2 шт.

Зеленый лук 3 стебля

Зелень петрушки 3 веточки

Винный уксус 1 ст. л.

Соль по вкусу Сметана по вкусу

Как приготовить:

Помыть и очистить свеклу, отварить до готовности в подсоленной воде. Снять кастрюлю с огня, достать свеклу, отвар не сливать, отставить в сторону. Когда свекла остынет, натереть ее на крупной терке или нарезать тонкой соломкой и вернуть в отвар. После полного охлаждения отвара добавить туда же винный уксус или лимонный сок (количество регулировать по вкусу). Отвар сразу станет не только интереснее по вкусу, но и ярче, праздничнее. Некоторые любят добавлять в основу для свекольника пару ложек сахара. Это дело вкуса.

Отварить яйца вкрутую, остудить и очистить. Нарезать мелкими кубиками огурцы, редиску и яйца. Измельчить петрушку и зеленый лук. В отдельной глубокой емкости смешать все измельченные ингредиенты, посолить.

Положить в каждую тарелку три столовых ложки смеси с огурцами, редиской, яйцами и зеленью, залить основой со свеклой. Отдельно подать сметану.

Свекольник с мясом индейки

В этом рецепте используют свекольный фреш, смешивая его с кефиром и добавляя лимонный сок. Благодаря этому секрету он получается невероятно праздничным и ярким. Основу для этого варианта свекольника готовят накануне: она должна хорошо настояться.

Ингредиенты:

Для основы:

Вода 0,5 л

Картофель отварной 100 г

Огурец свежий 100 г

Редис 100 г

Сахарный песок 16 г

Свекла отварная 230 г

Соль по вкусу

Фреш лимонный 4 г

Кефир 1% 150 г

Фреш свекольный 50 г

Сахарная пудра 3 г

Для подачи на 1 порцию:

Редис 5 г

Яйцо перепелиное 1 шт.

Лук зеленый 1 г

Укроп 1 г

Мясо индейки отварное 10 г

Петрушка листовая 1 г

База для свекольника 25 г

Как приготовить:

Сначала нужно сделать основу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченой водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник на 12 часов настаиваться.

Перед самой подачей в основу добавить кефир. Предварительно отваренное мясо индейки нарезать не кубиками. Добавить отварное перепелиное яйцо. Редис нарезать тонкими слайсами. Основу налить в тарелку для подачи, в середину выложить мясо, перепелиное яйцо, разрезанное на половинки. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Грузинский холодный суп на мацони с аджикой

Мацони вкусный кисломолочный продукт, на основе которого в Грузии делают множество блюд. Если смешать его с аджикой, сметаной, добавить зелень и мелко нарезанный огурец, то получится густая, аппетитная, чуть островатая заправка для холодного супа

Ингредиенты:

Для заправки:

Мацони 600 г

Огурец 200 г

Укроп 40 г

Мята свежая 40 г

Аджика копченая 60 г

Сметана 30% 240 г

Основа (на 4 порции):

Язык говяжий отварной 80 г

Блин из сыра сулугуни 60 г

Редис 40 г

Огурец 60 г

Мята свежая 12 г

Кинза 12 г

Укроп 8 г

Петрушка 8 г

Помидор мякоть 20 г

Зерна граната 20 г

Как приготовить:

Сделать заправку. Для этого все необходимые ингредиенты соединить и пробить блендером.

Говяжий язык, огурец, блин из сыра сулугуни и редис нарезать соломкой. Помидоры очистить от кожицы, затем избавить от семян и жидкости, после чего оставшуюся нежную мякоть нарезать мелкими кубиками.

Нарезанные ингредиенты разложить по тарелкам, залить заправкой на основе мацони, приправить зеленью и украсить зернами граната.

Ботвинья с рыбой

Щавель, шпинат и другая зелень прямо с грядки соседствуют в этом рецепте с отварной рыбой. Получается вкусно и полезно. Некоторые добавляют в классический рецепт отварные креветки или консервированные раковые шейки. Тогда получается более изысканное блюдо, но это будет уже не классическая ботвинья.

Ингредиенты:

Щавель 200 г

Шпинат 200 г

Мангольд 200 г

Лук зеленый 100 г

Огурец очищенный 120 г

Белая рыба отварная 120 г

Сок лимона по вкусу

Бульон рыбный 0, 5 л.

Квас 200 г

Соль и сахар по вкусу

Сметана 100 г

Как приготовить:

Отварить рыбу в подсоленной воде с лавровым листом. Затем рыбу вынуть, а бульон процедить.

Для базы взять 0,5 л бульона, довести до кипения, нарезать всю зелень, кроме лука, добавить в бульон и варить пять минут после закипания. Добавить сок лимона, соль, сахар. Дать остыть. Перед подачей в базу добавить квас.

Нарезать кубиками огурцы и покрошить зеленый лук. Добавить и то, и другое в охлажденную базу с квасом. Разложить по тарелкам, сверху выложить кусочки отварного рыбного филе. Подавать со сметаной.

Гаспачо

Классический испанский суп гаспачо очень хорош летом. Особенно если сдобрить его острым соусом табаско. От этого он станет еще выразительнее.

Ингредиенты:

Для основы:

Помидоры розовые 400 г

Лук сладкий ялтинский 40 г

Огурец свежий 70 г

Запеченный болгарский перец 50 г

Базилик свежий 5 г

Перец чили 2-3 г (по вкусу)

Масло оливковое 10 г

Сахар 5 г

Соль по вкусу

Соус Табаско 3-4 г

Чеснок свежий 3-4 г

Для подачи (на одну порцию):

Мясо краба 30 г

Огурец свежий 30 г

Масло оливковое 5 г

Фунчоза 15 г

Кресс салат 1-2 г

Как приготовить:

Шкурку томатов надрезать крест-накрест со стороны плодоножки и опустить в кипяток на полминуты. Затем переложить в холодную воду и через пару минут снять с них кожицу она легко очистится. Измельчить готовые томаты в чаше блендера вместе с произвольно нарезанными луком, огурцом, запеченным болгарским перцем без кожицы, базиликом и чесноком. Все ингредиенты взбить вместе с оливковым маслом до однородной консистенции, по вкусу добавить соль, перец, соус Табаско и сахар.

Получившуюся массу надо убрать в холодильник на 3-4 часа, чтобы она настоялась.

Перед подачей сырую фунчозу обжарить с большим количества масла до хрустящего состояния. Нарезать мясо краба (отварного или консервированного), мелко нарезать огурец.

В тарелку влить томатную основу, выложить мясо краба, огурец, фунчозу, добавить оливковое масло и украсить листьями кресс-салата.

Приятного аппетита!