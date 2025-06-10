В абрикосах из Турции обнаружен опасный вредитель

В Калининградскую область не пустили турецкие абрикосы с опасным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

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«В абрикосах (6,4 т) выявлен карантинный объект – западный цветочный трипс. Подтверждено лабораторной экспертизой Калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ"», — рассказали в пресс-службе.

Отметили, что с целью недопущения распространения вредителя на территории России выпуск заражённых фруктов был запрещён. По решению владельца партия абрикосов будет подвергнута обеззараживанию.