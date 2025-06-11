Фунчоза с курицей и овощами: классический рецепт и три его вариации

Расскажем, как сделать вегетарианский вариант блюда и на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок при приготовлении лапши.

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Фунчоза, или стеклянная лапша, — один из самых популярных продуктов азиатской кухни. Её изготавливают из крахмала бобов мунг или зелёных бобов, благодаря чему она получается прозрачной после варки. Блюдо отличается нежным вкусом, лёгкой текстурой и прекрасно сочетается с мясом, морепродуктами и овощами.

Фунчоза с курицей и овощами — это не только вкусное, но и полезное блюдо. В нём мало калорий, однако много клетчатки, витаминов и белка. Отлично подходит для тех, кто следит за питанием, любит быстрые и сытные рецепты.

Ингредиенты

«Поделюсь вкусным рецептом фунчозы с курицей и овощами», — Рамиль Мингазов, шеф-повар.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 150 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 17 г

Ингредиенты:

фунчоза — 1 упаковка (150 г);

куриная грудка — 2 шт. (300 г);

морковь — 1 шт.;

болгарский перец (крупный красный или жёлтый) — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт. среднего размера;

зубчики чеснока — 2-3 шт.;

соус соевый — 5 ст. л.;

уксус рисовый — 1 ст. л.;

растительное масло — 5 ст. л.;

перец чили — по вкусу;

кинза или петрушка — небольшая веточка для украшения.

Подготовка ингредиентов

Подготовьте куриное филе: промойте холодной водой, высушите бумажным полотенцем, нарежьте небольшими полосками вдоль волокон. Морковь очистите и натрите на крупной корейской тёрке или тонко нарежьте соломкой вручную. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите семена, нарежьте тонкой соломкой. Огурец также нарежьте длинными узкими полосками. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс либо натрите на тёрке.

Для придания аромата положите немного свежего перца чили (без семян), если любите острое.

Отдельного внимания заслуживает приготовление фунчозы. Инструкция:

залейте сухую фунчозу горячей кипячёной водой температурой примерно +80…+90 градусов Цельсия;

накройте крышкой и оставьте настаиваться на пять-семь минут;

затем слейте воду и промойте фунчозу прохладной проточной водой, чтобы остановить процесс заваривания;

аккуратно перемешивайте, стараясь не повредить нити лапши.

Возможные ошибки при приготовлении фунчозы

Использование кипятка. Это приведёт к разрыву тонких нитей: так фунчоза может превратиться из лапши в кашицу. Недостаточная проварка. Лапша останется жёсткой и несъедобной. Перегрев. Длительная выдержка в воде сделает фунчозу скользкой и безвкусной.

Приготовление

Когда все ингредиенты подготовлены, приступаем к обжариванию ингредиентов блюда. Нагрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки, периодически помешивая. Затем добавьте морковь и болгарский перец, продолжайте жарить ещё три минуты. После обжарки всех овощей добавьте чеснок и перец чили (при желании). Быстро перемешайте. Далее добавьте к курице и овощам предварительно подготовленную фунчозу и хорошо перемешайте. Влейте смесь соевого соуса и рисового уксуса. Тщательно распределите соус по всей массе, чтобы каждый ингредиент пропитался.

Украшение и подача

Перед подачей украсьте готовое блюдо мелко порезанной зеленью кинзы или петрушки. Можно добавить несколько капель кунжутного масла для усиления азиатского акцента.

Вариации рецепта

Вегетарианская фунчоза с овощами

Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 130 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 20 г

Ингредиенты:

фунчоза — 200 г;

брокколи — 150 г;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

грибы (шампиньоны или вешёнки) — 150 г;

зелёный лук — 2-3 пера;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 3 ст. л.;

оливковое или растительное масло — 2 ст. л.;

кунжут (по желанию) — для посыпки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите фунчозу согласно инструкции выше. После варки слейте воду, промойте холодной водой и отложите в сторону. Брокколи разберите на небольшие соцветия, отварите или приготовьте на пару до мягкости (примерно три-четыре минуты). Можно также быстро обжарить на сковороде. Морковь нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной тёрке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Грибы нарежьте пластинками. В сковороде разогрейте масло, добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте его около 30 секунд до аромата. Затем добавьте грибы и жарьте их до золотистого цвета около пяти минут. После этого добавьте морковь и болгарский перец, жарьте ещё три-четыре минуты. В конце добавьте брокколи и перемешайте. Вылейте соевый соус в сковороду с овощами, перемешайте и прогрейте всё вместе ещё минуту. Выложите подготовленную фунчозу в сковороду к овощам, хорошо перемешайте, чтобы лапша пропиталась соусом и ароматами. Переложите блюдо на тарелки, украсьте нарезанным зелёным луком и по желанию посыпьте кунжутом.

Фунчоза с курицей и овощами в сливочно-пряном соусе

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 180 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 20 г

Ингредиенты:

фунчоза — 200 г;

куриная грудка — 300 г;

цукини или кабачки — 1 шт.;

грибы (шампиньоны) — 150 г;

сливки (20%) — 150 мл;

чеснок — 2 зубчика;

итальянские травы или базилик — по вкусу;

оливковое масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите фунчозу согласно инструкции выше. Обжарьте курицу до готовности, добавьте измельчённый чеснок, нарезанные цукини и грибы, жарьте до мягкости. Влейте сливки, приправьте травами, посолите и поперчите. Тушите на слабом огне пару минут. Вмешайте лапшу, прогрейте вместе пару минут. Подавайте горячим.

Острая фунчоза с курицей и арахисом

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 210 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 20 г

Ингредиенты:

фунчоза — 150 г;

куриное филе — 300 г;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 3 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кунжут и зелень — для подачи;

арахисовая паста — 2 ст. л.;

чили-соус (или паста) — 1 ч. л.;

лаймовый сок — 1 ст. л.;

кориандр — по вкусу.

Приготовление

В соевый соус добавьте арахисовую пасту, чили и лаймовый сок — это будет заправка. Курицу нарежьте полосками, обжарьте до готовности. Овощи нашинкуйте соломкой, обжарьте с чесноком. Фунчозу залейте горячей водой на пять минут, затем промойте. Смешайте лапшу с заправкой, добавьте курицу и овощи. Посыпьте рубленым арахисом и кориандром.

Приятного аппетита!