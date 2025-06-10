Шеф-кондитер объяснил, как правильно хранить шоколад

Шоколад плохо переносит попадание солнечных лучей, а в неправильных условиях хранения он может испортиться. О том, как правильно хранить шоколад, рассказала шеф-кондитер Инга Беляева.

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Эксперт рассказала, что шоколад можно хранить в холодильнике при температуре выше пяти градусов, но лучше всего он сохраняет свои свойства при температуре до 18 градусов. Темный шоколад более устойчив к температурным изменениям, тогда как молочные и белые сорта требуют особых условий из-за молочных жиров.

Беляева отметила, что при хранении важно использовать герметичную упаковку, чтобы избежать попадания влаги и посторонних запахов. Длительное охлаждение может снизить биодоступность полезных соединений, особенно в темном шоколаде. Перед употреблением рекомендуется оставить его при комнатной температуре на пару часов.

Шеф-кондитер добавила, что срок годности сладости зависит от вида: темный шоколад хранится до двух лет, молочный и белый — около года, а изделия с добавками — до шести месяцев.

«В условиях летней жары, когда окружающая температура поднимается выше 25 градусов, допустимо хранить шоколадные изделия в холодильнике», — рассказала Инга Беляева в разговоре с Ura.ru.

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