Эксперты проверили полуфабрикаты на содержание вредных веществ

Летом, в сезон пикников, спрос на полуфабрикаты для гриля значительно повышается. Вот только насколько эта продукция отвечает требованиям качества и безопасности? Эксперты Роскачества изучили образцы 19 производителей из разных российских регионов.

Продукцию исследовали по 162 критериям безопасности, соответствия маркировке, показателям качества и органолептическим свойствам. В результате оказалось, что только один товар из девятнадцати соответствует обязательным и опережающим требованиям Роскачества, десять – соответствуют обязательным требованиям, а в восьми выявлены различные нарушения.

Хотя подавляющее большинство продуктов соответствовали требованиям безопасности по микробиологии, в одном образце были обнаружены патогенные бактерии листерии. Они представляют опасность для человека, поскольку могут вызвать тяжёлое инфекционное заболевание – листериоз. В полуфабрикат патогены могли попасть вследствие несоблюдения санитарных правил на предприятии. Погибают листерии при температуре 70 °С — за полчаса, а при 100 °С — за 5 минут. Таким образом, качественная термическая обработка полуфабрикатов позволяет обезопасить человека от заражения.

Также тестирование включало традиционную для продукции животного происхождения проверку на наличие остаточных количеств антибиотиков. В продуктах двух торговых марок было установлено наличие остатков ветеринарных лекарственных средств (в одном – в следовых количествах, что не является нарушением, но не соответствует опережающим требованиям Роскачества). Другие нарушения касались несоответствия заявленной в маркировке информации.

В целом же, можно констатировать, что колбаски и купаты для гриля показали достаточно хороший уровень качества и безопасности. Так, многие опасения потребителей относительно данной категории продуктов не подтвердились. В частности, ни в одном образце не было обнаружено мяса мехобвалки. Что касается постороннего генетического материала (ДНК крупного рогатого скота, курицы, собаки, кошки, грызунов, а также кукурузы и сои), то результаты показали, что в продукции 9 ТМ выявили в следовых количествах ДНК крупного рогатого скота, 6 ТМ — ДНК курицы, что специалисты объясняют использованием одного и того же оборудования для приготовления разного вида продукции. Количество соли во всех образцах соответствовало требованиям ГОСТа и опережающим требованиям Роскачества.