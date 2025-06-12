Небанальные рецепты с морепродуктами от шеф-повара

Морепродукты полезны в любом возрасте благодаря высокому содержанию легкоусвояемого белка, омега−3 жирных кислот, йода, селена и витаминов группы B. Они поддерживают работу сердца и сосудов, улучшают память и когнитивные функции, укрепляют щитовидную железу и способствуют здоровью кожи, волос и ногтей. Низкая калорийность делает их идеальными для легкого ужина или диетического питания, а регулярное включение в рацион помогает снизить уровень воспаления в организме и укрепить иммунитет.

А еще морепродукты — это не только про изысканную кухню, но и про легкость и деликатные вкусы. Летом они особенно хороши — с охлажденным вином, сочными овощами и пряными травами. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять нестандартных, но простых рецептов с морскими дарами, которые помогут разнообразить меню.

Креветки с ананасом в соевом маринаде

Сочетание сладкого и соленого раскрывает креветки особенно ярко.

Ингредиенты:

Креветки очищенные — 500 г.

Ананас свежий — 200 г.

Соевый соус — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Розмарин — 1 веточка.

Приготовление:

Креветки замариновать в смеси соевого соуса, масла, чеснока и розмарина на 20 минут. Обжарить с кусочками ананаса до карамельной корочки. Подавать с жасминовым рисом.

Мидии в томатном соусе с белым вином

Пряный, насыщенный вкус средиземноморской кухни за 15 минут.

Ингредиенты:

Мидии в створках — 1 кг.

Помидоры в собственном соку — 400 г.

Белое сухое вино — 150 мл.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Петрушка — 1 пучок.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук и чеснок обжарить, влить вино, добавить томаты. Тушить 10 минут, затем добавить мидии, накрыть крышкой и готовить, пока створки не откроются. Посыпать зеленью, подавать с хрустящим багетом.

Кальмары с цукини на гриле с лимонным соусом

Идеальное летнее блюдо: легкое, ароматное и готовится за 10 минут.

Ингредиенты:

Кальмары — 600 г.

Цукини — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Кальмары и цукини нарезать кольцами. Обмазать смесью масла, сока лимона и чеснока. Жарить на гриле до золотистой корочки. Подается как самостоятельное блюдо или с булгуром.

Спагетти с морским коктейлем и белым вином

Классика итальянской траттории в домашнем исполнении.

Ингредиенты:

Спагетти — 250 г.

Морской коктейль — 400 г.

Белое сухое вино — 100 мл.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чили — по вкусу.

Петрушка — 1 пучок.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Обжарить чеснок и чили, добавить морепродукты, влить вино. Через 5 минут добавить отваренные спагетти, перемешать и посыпать зеленью. Подается горячим с ломтиками лимона.

Гребешки с карамелизированной тыквой

Утонченный ужин, который подойдет даже для праздника.

Ингредиенты:

Гребешки — 6–8 шт.

Тыква — 200 г.

Мед — 1 ч. л.

Бальзамик — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву запечь с медом и бальзамиком. Гребешки обжарить по 2 минуты с каждой стороны. Подавать на тыквенной подушке, украсить микрозеленью и ломтиками лимона.