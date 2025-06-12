Легко и питательно: небанальные рецепты с морепродуктами от шеф-повара
Морепродукты полезны в любом возрасте благодаря высокому содержанию легкоусвояемого белка, омега−3 жирных кислот, йода, селена и витаминов группы B. Они поддерживают работу сердца и сосудов, улучшают память и когнитивные функции, укрепляют щитовидную железу и способствуют здоровью кожи, волос и ногтей. Низкая калорийность делает их идеальными для легкого ужина или диетического питания, а регулярное включение в рацион помогает снизить уровень воспаления в организме и укрепить иммунитет.
А еще морепродукты — это не только про изысканную кухню, но и про легкость и деликатные вкусы. Летом они особенно хороши — с охлажденным вином, сочными овощами и пряными травами. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять нестандартных, но простых рецептов с морскими дарами, которые помогут разнообразить меню.
Креветки с ананасом в соевом маринаде
Сочетание сладкого и соленого раскрывает креветки особенно ярко.
Ингредиенты:
- Креветки очищенные — 500 г.
- Ананас свежий — 200 г.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
- Розмарин — 1 веточка.
Приготовление:
Креветки замариновать в смеси соевого соуса, масла, чеснока и розмарина на 20 минут. Обжарить с кусочками ананаса до карамельной корочки. Подавать с жасминовым рисом.
Мидии в томатном соусе с белым вином
Пряный, насыщенный вкус средиземноморской кухни за 15 минут.
Ингредиенты:
- Мидии в створках — 1 кг.
- Помидоры в собственном соку — 400 г.
- Белое сухое вино — 150 мл.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Петрушка — 1 пучок.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Лук и чеснок обжарить, влить вино, добавить томаты. Тушить 10 минут, затем добавить мидии, накрыть крышкой и готовить, пока створки не откроются. Посыпать зеленью, подавать с хрустящим багетом.
Кальмары с цукини на гриле с лимонным соусом
Идеальное летнее блюдо: легкое, ароматное и готовится за 10 минут.
Ингредиенты:
- Кальмары — 600 г.
- Цукини — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Кальмары и цукини нарезать кольцами. Обмазать смесью масла, сока лимона и чеснока. Жарить на гриле до золотистой корочки. Подается как самостоятельное блюдо или с булгуром.
Спагетти с морским коктейлем и белым вином
Классика итальянской траттории в домашнем исполнении.
Ингредиенты:
- Спагетти — 250 г.
- Морской коктейль — 400 г.
- Белое сухое вино — 100 мл.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Чили — по вкусу.
- Петрушка — 1 пучок.
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Обжарить чеснок и чили, добавить морепродукты, влить вино. Через 5 минут добавить отваренные спагетти, перемешать и посыпать зеленью. Подается горячим с ломтиками лимона.
Гребешки с карамелизированной тыквой
Утонченный ужин, который подойдет даже для праздника.
Ингредиенты:
- Гребешки — 6–8 шт.
- Тыква — 200 г.
- Мед — 1 ч. л.
- Бальзамик — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Тыкву запечь с медом и бальзамиком. Гребешки обжарить по 2 минуты с каждой стороны. Подавать на тыквенной подушке, украсить микрозеленью и ломтиками лимона.