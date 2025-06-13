Создана кофемашина, которая добывает воду из воздуха

Нью-Йоркский стартап Kara Water запустил сбор средств на выпуск кофеварки, которая добывает воду из воздуха. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

© М24

Споры о пользе и вреде кофе не уступают по накалу страстей диалогам о форме Земли или состоятельности астрологии. Едва ли не ежедневно СМИ публикуют результаты исследований, из которых следует, что кофе отодвигает старость, но при этом вреден для сердца. Напиток также активизирует работу мозга, но провоцирует вывод магния из организма. В конце концов бодрит по утрам, но вызывает сонливость.

Противоположные точки зрения никак не влияют на популярность этого напитка: по некоторым данным, человечество выпивает полтора миллиарда чашек кофе в день, при этом 60% взрослых людей пьют кофе ежедневно. Неудивительно, что такой бизнес – один из самых выгодных в мире, а производители кофемашин регулярно выпускают все новые и новые модели. Однако, если задуматься, по большому счету в них меняется только дизайн. Способ приготовления бодрящего напитка остается прежним вот уже несколько веков – по сути, это просто отвар зерен. Все, что вам нужно, чтобы получить чашку того же эспрессо, – залить в кофеварку воду и засыпать кофе или даже просто вставить капсулу.

При этом устройство Kara Pod предлагает ограничиться только одним действием – засыпанием измельченных кофейных зерен. О воде беспокоиться не нужно – кофемашина добудет ее самостоятельно, в буквальном смысле из воздуха. В окружающей нас атмосфере всегда присутствует водяной пар, даже в кондиционированном помещении или в пустыне. Кофемашина прокачивает воздух через себя, конденсируя атмосферную влагу.

Производитель указывает, что новинка способна добыть таким образом до 3 литров воды в сутки. Конечно, пить конденсат не слишком полезно, поэтому кофеварка сначала стерилизует влагу ультрафиолетовым излучением, затем пропускает через несколько угольных фильтров, а в финале еще и добавляет минералы, которых по умолчанию нет в дистилляте.

Сам гаджет (а он вполне заслуживает такое название) мало чем отличается от кофемашины средних размеров. За небольшим исключением: у него нет места для залива воды, зато есть решетки для забора и выпуска воздуха. Вы включаете прибор в розетку, и через несколько часов уже можете получить первую чашку кофе из атмосферной воды. Все остальное – сенсорный экран, поддержка Wi-Fi для подключения к умному дому – уже технические мелочи, которые можно встретить во многих других моделях.

На первый взгляд, кажется, что в области домашнего приготовления кофе произошла как минимум революция, а в скором времени добывать воду из воздуха научатся чайники, утюги и даже стиральные машины. Однако не все так оптимистично.

Начнем с того, что для добычи воды таким способом кофеварке придется работать круглые сутки. Да, обычные модели тоже не принято выключать из розетки, но большую часть времени они находятся в экономном спящем режиме. Kara Pod же должен работать постоянно, а это означает, что потребление электроэнергии будет в несколько десятков раз выше, чем у простой кофеварки.

Кроме того, аппарат все равно не сможет работать в режиме "включил и забыл", потому что потребует и технического обслуживания, и регулярной замены тех самых блоков реминерализации. Все это приводит к затратам, которые, как кажется, будут выше, чем если использовать обычную воду.

И еще нужно учесть, что в последние годы сам кофе дорожает быстрее золота, это не фигура речи. За 5 последних лет стоимость кофейных зерен выросла в 4 раза, а золота – всего в 2,5. Происходит это из-за того, что кофе – очень капризное растение: даже небольшие изменения климата сильно влияют на его урожайность. Если и дальше так пойдет, то кофе скоро вновь станет напитком королей и миллионеров, а им уже все равно, откуда для этого него берется вода.

Хотя…