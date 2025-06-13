Готовим гуляш из говядины с подливкой

Гуляш из говядины с подливкой: рецепт, как в СССР, пошагово с фото
Ностальгическое блюдо, которое воссоздаст вкус из детства.
«Гуляш из говядины с подливкой — вкусное воспоминание советских времён. Когда выбираешь из множества рецептов, хочется повторить именно легендарный из СССР. Как говорится, «тот самый вкус», — Елена Морозова, практикующий дипломированный нутрициолог, парафармацевт, натуропат, диетолог.
Рецепт
Гуляш из говядины с подливкой
Время приготовления: 1 час 30 мин.
Калорийность и КБЖУ (на одну порцию без гарнира)
Калории: 400 ккал
Белки: 32 г
Жиры: 22 г
Углеводы: 12 г
Цифры примерные, зависят от конкретного мяса и точного объёма масла и муки.
Ингредиенты
Чтобы приготовить гуляш с подливкой по ГОСТу, как в советские времена, понадобится на четыре порции:
- говядина (лопатка или грудинка) — 500 г;
- морковь — 1 шт. среднего размера;
- мука — 1,5 ст. л.;
- лук репчатый — 2 средние головки;
- кипячёная вода — 1 литр;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- чёрный перец — по вкусу;
- томатная паста (желательно натуральная) — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу, примерно 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Говядину нарежьте на кусочки. Обсушите бумажным полотенцем, чтобы не было лишней влаги — так мясо подрумянится, а не будет тушиться сразу. Обжарьте на растительном масле, добавьте лук полукольцами, слегка обжарьте вместе ещё минут пять-семь.
- Переложите в кастрюльку с толстым дном и добавьте воды в два раза больше объёма мяса.
- Отдельно в сковороде с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте её до орехового аромата.
- Добавьте томатную пасту и мешайте в течение минуты.
- Разбавьте ещё водичкой и размешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте к мясу, посолите, поперчите и тушите на медленном огне около 1,5 часа. За это время говядина станет нежной.
- За 10 минут до готовности положите лавровый лист.
Пробуем и ликуем от ностальгического вкуса!
Советы по приготовлению
- Выбирайте свежее мясо, не слишком жирное. Отдавайте предпочтение лопатке или шее — мясо получается мягким и сочным.
- Важно, чтобы мясо было обжарено до золотистой корочки, но чтобы оно не потеряло свою текстуру и вкус. Обжаривайте порционно.
- Помните про качественную томатную пасту. Она придаёт гуляшу насыщенный вкус. По желанию можно добавить паприку, которая придаст пикантность.
- Томите мясо на медленном огне, чтобы блюдо получилось максимально мягким, но не передерживайте.
Если следовать этим простым рекомендациям, в итоге у вас получится кулинарный шедевр.
Подача гуляша
Гуляш из говядины отлично сочетается с овощами, например, с тушёной капустой, бататом, свежими салатами. Овощи и зелень обогащают блюдо клетчаткой, витаминами и микроэлементами, делая его более сбалансированным. Также подойдёт в качестве гарнира гречка как источник сложных углеводов, обеспечивающих продолжительную энергию.
С точки зрения диетологии важно контролировать объём порции и избегать слишком жирных или острых вариантов гуляша с подливкой. В идеале хорошо добавить зелень и качественные специи, использовать нежирную говядину и минимальную обработку масла, чтобы блюдо было не только вкусным, но и полезным.
Польза блюда
Гуляш из говядины с подливкой — отличный выбор для тех, кто занимается спортом:
- богат высококачественным белком, который способствует росту и восстановлению мышечной ткани;
- содержит железо, необходимое для поддержания энергии и предотвращения усталости, профилактирует анемию;
- цинк, важный для иммунной системы и восстановления после интенсивных тренировок;
- медь, способствующую обмену веществ в организме;
- витамины группы B (В12, В9), которые важны для поддержки нервной системы.
Блюдо идеально впишется в рацион спортсменов, особенно в периоды интенсивных тренировок и восстановления. Но важно учитывать баланс с другими продуктами и помнить о контроле соли и жиров. Несмотря на все полезные качества гуляша, чрезмерно есть красное мясо не стоит.
Многие исследования показывают связь между потреблением красного мяса и высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Не стоит употреблять говядину чаще двух-трёх раз в неделю и вечером. Во всём важна мера.
Теперь вы знаете, как приготовить тот самый гуляш из советских времён и о его полезных свойствах.
Приятного аппетита!