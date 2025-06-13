Готовим гуляш из говядины с подливкой

Ностальгическое блюдо, которое воссоздаст вкус из детства.

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«Гуляш из говядины с подливкой — вкусное воспоминание советских времён. Когда выбираешь из множества рецептов, хочется повторить именно легендарный из СССР. Как говорится, «тот самый вкус», — Елена Морозова, практикующий дипломированный нутрициолог, парафармацевт, натуропат, диетолог.

Рецепт

Гуляш из говядины с подливкой

Время приготовления: 1 час 30 мин.

Калорийность и КБЖУ (на одну порцию без гарнира)

Калории: 400 ккал

Белки: 32 г

Жиры: 22 г

Углеводы: 12 г

Цифры примерные, зависят от конкретного мяса и точного объёма масла и муки.

Ингредиенты

Чтобы приготовить гуляш с подливкой по ГОСТу, как в советские времена, понадобится на четыре порции:

говядина (лопатка или грудинка) — 500 г;

морковь — 1 шт. среднего размера;

мука — 1,5 ст. л.;

лук репчатый — 2 средние головки;

кипячёная вода — 1 литр;

лавровый лист — 1-2 шт.;

чёрный перец — по вкусу;

томатная паста (желательно натуральная) — 2 ст. л.;

соль — по вкусу, примерно 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Говядину нарежьте на кусочки. Обсушите бумажным полотенцем, чтобы не было лишней влаги — так мясо подрумянится, а не будет тушиться сразу. Обжарьте на растительном масле, добавьте лук полукольцами, слегка обжарьте вместе ещё минут пять-семь. Переложите в кастрюльку с толстым дном и добавьте воды в два раза больше объёма мяса. Отдельно в сковороде с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте её до орехового аромата. Добавьте томатную пасту и мешайте в течение минуты. Разбавьте ещё водичкой и размешайте, чтобы не было комочков. Добавьте к мясу, посолите, поперчите и тушите на медленном огне около 1,5 часа. За это время говядина станет нежной. За 10 минут до готовности положите лавровый лист.

Пробуем и ликуем от ностальгического вкуса!

Советы по приготовлению

Выбирайте свежее мясо, не слишком жирное. Отдавайте предпочтение лопатке или шее — мясо получается мягким и сочным. Важно, чтобы мясо было обжарено до золотистой корочки, но чтобы оно не потеряло свою текстуру и вкус. Обжаривайте порционно. Помните про качественную томатную пасту. Она придаёт гуляшу насыщенный вкус. По желанию можно добавить паприку, которая придаст пикантность. Томите мясо на медленном огне, чтобы блюдо получилось максимально мягким, но не передерживайте.

Если следовать этим простым рекомендациям, в итоге у вас получится кулинарный шедевр.

Подача гуляша

Гуляш из говядины отлично сочетается с овощами, например, с тушёной капустой, бататом, свежими салатами. Овощи и зелень обогащают блюдо клетчаткой, витаминами и микроэлементами, делая его более сбалансированным. Также подойдёт в качестве гарнира гречка как источник сложных углеводов, обеспечивающих продолжительную энергию.

С точки зрения диетологии важно контролировать объём порции и избегать слишком жирных или острых вариантов гуляша с подливкой. В идеале хорошо добавить зелень и качественные специи, использовать нежирную говядину и минимальную обработку масла, чтобы блюдо было не только вкусным, но и полезным.

Польза блюда

Гуляш из говядины с подливкой — отличный выбор для тех, кто занимается спортом:

богат высококачественным белком, который способствует росту и восстановлению мышечной ткани;

содержит железо, необходимое для поддержания энергии и предотвращения усталости, профилактирует анемию;

цинк, важный для иммунной системы и восстановления после интенсивных тренировок;

медь, способствующую обмену веществ в организме;

витамины группы B (В12, В9), которые важны для поддержки нервной системы.

Блюдо идеально впишется в рацион спортсменов, особенно в периоды интенсивных тренировок и восстановления. Но важно учитывать баланс с другими продуктами и помнить о контроле соли и жиров. Несмотря на все полезные качества гуляша, чрезмерно есть красное мясо не стоит.

Многие исследования показывают связь между потреблением красного мяса и высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Не стоит употреблять говядину чаще двух-трёх раз в неделю и вечером. Во всём важна мера.

Теперь вы знаете, как приготовить тот самый гуляш из советских времён и о его полезных свойствах.

Приятного аппетита!