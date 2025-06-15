Как обманывают покупателей при продаже ягод

По данным аналитиков, за первый квартал 2025 года фрукты и ягоды стали самой дорогой категорией среди продуктов питания. Какие уловки используют спекулянты, чтобы заработать на покупателях, выясняла «Вечерняя Москва».

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В среднем цены на фрукты и ягоды увеличились на 26 процентов. По итогам мая стоимость клубники выросла на 55 процентов, черешни — на 14. По словам экономиста, кандидата экономических наук, сотрудника крупной консалтинговой компании Александра Цапликова, винить в повышении цен майские морозы не стоит — от них та же клубника пострадала меньше всего, кроме того, большая часть продукции привозится из стран ближнего зарубежья.

«Стоимость килограмма клубники на московских прилавках составляет сейчас в среднем 650 рублей, черешни — 600 рублей, столько же стоят персики. На фоне прошлого года подорожание очень заметное», — подчеркнул Александр Цапликов.

Ложная география

В начале июня на прилавках не встретишь подмосковную клубнику — она поспевает только к середине месяца. Но, чтобы обмануть покупателя, недобросовестные продавцы часто придумывают для импортной ягоды «российскую географию» — такой маркетинговый ход. Чаще всего они продают ягоды из Ирана или Турции, откуда привезенный килограмм стоит очень дешево, даже несмотря на транспортные расходы.

«Проверить регион в домашних условиях невозможно, поэтому ориентируйтесь на сроки поспевания ягод», — рассказал продавец одной из торговых городских точек Александр Иванов.

Подмена упаковки

Другая популярная уловка у хитрых продавцов — положить ягоды в большую упаковку. Дело в том, что так визуально покупателю порция может показаться заметно больше. Поэтому всегда просите взвесить товар и внимательно осмотрите тару, в которой ягоды находятся.

Берегитесь некондиции

Другая опасная ловушка, когда продавцы незаметно от покупателей подкладывают на дно контейнера испорченную некондицию, добавляя таким образом вес.

«Так что внимательно следите за тем, как взвешивают вашу покупку, и при необходимости попросите показать нижние ягоды. Иначе можете столкнуться с тем, что дома половину или четверть купленного придется просто выбросить», — добавил Александр Иванов.

Не платите за обычную воду

Одна из самых малозаметных уловок продавцов — добавление влаги ягодам для увеличения их веса. Заметить это несложно: на поверхности и в упаковке могут быть капли воды. Если заметили этот признак, то от покупки лучше отказаться. Иначе рискуете переплатить до трети стоимости.

Что касается цен, то, по прогнозам экспертов, стоимость ягод может снизиться уже во второй половине месяца, когда на рынках расширится ассортимент производителей и спадет ажиотажный спрос.

Елена Соломатина, терапевт, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук:

«Ягоды содержат кислоты и эфирные масла, поэтому при заболеваниях ЖКТ нежелательно употреблять их на голодный желудок. Усредненная, так скажем, дозировка для взрослого — полстакана-стакан в день в два приема. В жаркую погоду ягоды помогают предотвратить обезвоживание и поддерживают обмен веществ в организме».

Выбор ягод — сложный и ответственный процесс, поскольку от их качества зависит не только вкус, но и здоровье. Как выбрать спелые и полезные плоды, рассказал эксперт.

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