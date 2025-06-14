Онищенко предупредил об опасности окрошки

Окрошка является хорошим летним блюдом, однако если выбрать для нее некачественные продукты или неправильно приготовить, то употребление может быть чревато аллергической реакцией или отравлением. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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«Я бы нашу окрошку как нематериальное [культурное] наследие записал, потому что это очень полезная пища. <…> Но у людей могут быть свои особенности, например, непереносимость к квасу. Потому что тот квас, который мы пили в детстве, который бабушки готовили из хлеба, это одно дело, а тот, который делается сейчас из консервантов, тут может быть и аллергическая реакция»‎, — сказал он.

Эксперт призвал граждан обращать внимание на особенности своего организма при употреблении окрошки. Так как это холодное блюдо, то оно может увеличить риск развития простудных заболеваний у ослабленного организма.

Некоторые предпочитают окрошку на кефире, кто-то добавляет еще и сметану. При несоблюдении технологий приготовления и правил хранения человек может отравиться, добавил Онищенко.

«Если окрошка, в составе которой есть сметана, постоит 20-30 минут при жаркой погоде, ей можно отравиться, так как там развивается естественная среда для микробов»‎, — пояснил он.

Онищенко также посоветовал отказаться от доставки готовой окрошки.