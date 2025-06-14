Какие грибы можно найти в лесу в середине июня

«Ой, как рано!» — пишут в социальных сетях. Но на самом деле первые подберезовики и другие губчатые грибочки находят в Подмосковье в самом начале июня, это вариант нормы. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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В последние несколько лет погода у нас так «гуляла», что нормальные «биоритмы» года нарушились.

Но в этом сезоне — как, кстати, предсказывал зимой ныне ушедший от нас грибник Сергей Федотов, знаменитый мастер грибных прогнозов, все началось в срок и довольно бурно. Сегодняшнюю волну грибов, к слову, тоже легко объяснить его теорией температурно-влажностных провокаций: после жары и резкого похолодания грибочкам пришел срок «вылезти наружу».

Первыми в этом году показали себя маслята, и прошли они довольно бурной волной. Сейчас кое-где замечены белые, пока небольшие, а в Ногинском и Раменском районах появились подосиновики — они, как известно, любят прохладу.

Подберезовиков-колосовиков сейчас пока еще мало, и многие из них — червивые. Но тем не менее по грибным местам пробежаться стоит.

В свое время Сергей Федотов предупреждал, что из запрещенных микологами грибов для массового сбора в топах есть только свинушка тонкая.

«Меня удивляет количество грибников со свинушками, — говорил Федотов. — Круче этих упрямых "сизифовых грибников" только те, кто занимается вымачиванием деревянных скрипиц или визуально неотличимых от них грибов-двойников — млечников Бертиллона».

Летние опята тоже появились массово. Лучшее их использование — жарка или варка супа. Своим рецептом поделилась с нами повар Татьяна Иваненко.

«Грибочки нужно промыть, отварить, обжарить с мелко нарезанным луком и натертой морковью и разбить смесь блендером. Грибной бульон прокипятить, опустить в него нарезанный картофель, немного овсяных хлопьев и сварить до готовности, после чего опустить в бульон разбитое блендером грибно-морковное пюре и прокипятить еще раз. Затем надо развести суп сливками до той густоты, которую вы предпочитаете. Подают его с мелко нарезанной зеленью и обжаренными на растительном масле гренками».

К вылазкам за грибами нужно подготовиться заранее. Как это сделать, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Также «ВМ» узнала у биолога, агронома Михаила Воробьева, какие ягоды, занесенные в Красную книгу, встречаются в лесах Подмосковья и действительно ли можно получить наказание за их сбор.