В Новосибирске разработали продукты для летнего питания

Российские ученые разработали линейку продуктов питания, направленных на поддержание здоровья разных групп населения в летние месяцы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного аграрного университета.

"С наступлением лета наш организм начинает работать иначе: ускоряется обмен веществ, возрастает потоотделение, и мы чаще теряем воду. Чтобы оставаться бодрым и не страдать от сезонных недомоганий, важно не только пить достаточно воды, но и следить за качеством рациона. Особенно в летний период актуальны принципы функционального питания - подхода, при котором еда становится источником не только энергии, но и активных веществ, поддерживающих здоровье", - говорится в сообщении.

В частности, ученые создали мясные батончики с высоким содержанием белка (до 33%) и низким содержанием жира. В их состав входят пророщенные злаки и урсоловая кислота - природное соединение с выраженными антивоспалительными и метаболическими свойствами. Такие батончики особенно полезны для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Также ученые советуют летом употреблять ацидофильный творог и напитки на основе сыворотки, обогащенные микрозеленью, которые содержат больше витаминов и аминокислот, чем обычные молочные продукты. Они сохраняют свежесть в течение всего срока хранения и восполняют недостаток необходимых веществ.

"С помощью инновационного оборудования <...> ученые перерабатывают нетрадиционное сырье: мелкую рыбу, пророщенное зерно и овощи. Это позволяет создавать полуфабрикаты, богатые белком, клетчаткой и микроэлементами. Например, рыбные изделия с добавлением тыквы и цельнозерновой смеси обеспечивают до 17% суточной потребности в фосфоре и 15% - в железе", - отметили в пресс-службе.

Питание для детей и пожилых

Для детей старше года предложены мясорастительные консервы с кивано и бенинказой. Такие продукты не вызывают аллергию, легко усваиваются и восполняют дефицит витаминов A, B, C и микроэлементов. Для пожилых людей разработаны молочные и мясные продукты с природными тритерпеноидными добавками, которые улучшают обмен веществ, поддерживают иммунитет и уменьшают риск возрастных заболеваний.

"Новое мороженое, в состав которого входят кивано и бенинказа, отличается пониженной калорийностью, высоким содержанием влаги и приятным вкусом. Эксперименты показали, что добавление хвойной пасты и фульвогумата улучшает вкус, аромат и текстуру", - отметили ученые.

Новосибирский университет делает упор на местное сырье: ягоды, травы, хвойные компоненты. Это не только снижает себестоимость, но и способствует более устойчивому развитию региона. Созданные рецептуры и технологии соответствуют требованиям пищевой безопасности.