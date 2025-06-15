Исследование показало, для каких целей покупают вино зумеры

Молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет (зумеры), как правило, покупают вино для улучшения настроения, миллениалы (29-44 года) - чтобы снять стресс, поколение X (45-60 лет) - чтобы отметить какое-то событие. Об этом говорится в результатах исследования холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

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«Начнем с самых молодых ценителей вина, так называемых зумеров в возрасте от 18 до 28 лет. Причина покупки для них часто связана с желанием поднять себе настроение, сделать момент более ярким. Если зумеры покупают вино для настроения, то миллениалы - чтобы снять стресс», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, зумеры реже других имеют любимые устоявшиеся винные марки и чаще склонны советоваться с друзьями перед покупкой, что говорит о поиске социального одобрения и новых вкусов. В плане выбора напитка они чаще других представителей старших поколений выбирают розовые, ликерные и полусладкие вина. Пьют вино, как правило, с друзьями и реже всего употребляют его дома.

Для миллениалов вино чаще становится атрибутом особых случаев или способом расслабиться после рабочего дня. Эта категория потребителей чаще других покупает зарубежное вино. В предпочтениях у них доминируют сухие и полусухие варианты. Пьют вино миллениалы в основном со своей "второй половиной". Поколение X чаще других выбирают вина российского производства. В выборе по сладости они схожи с миллениалами, также предпочитая сухие и полусухие вина. Пьют представители этого поколения чаще всего дома.

У бумеров (возрастная группа 60+) чаще, чем у других поколений, вино всегда есть дома. Как и миллениалы, они чаще покупают зарубежное вино. Покупка вина часто связана с желанием отметить какое-то событие. Однако в предпочтениях по типу вина они выделяются чаще других, выбирая белые вина. Пьют бумеры, как правило, в кругу семьи.