Технолог объяснила, как правильно хранить молочку в жару

С наступлением лета вопрос правильного выбора и хранения молочных продуктов становится особенно важным, поскольку жара ускоряет процесс порчи. Как выбирать и хранить молочку в жаркую погоду, рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

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При выборе творога в магазине прежде всего стоит обратить внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. Оптимальным вариантом будет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, который лучше защищает от проникновения бактерий, — добавила она.

По словам специалиста, состав качественного творога должен включать только молоко и закваску. Оптимальной температурой его хранения является плюс 2–4 градуса. После покупки продукт стоит как можно скорее поместить в холодильник, желательно в самую холодную зону. Открытую упаковку лучше переложить в стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой.

Летом срок хранения творога может сократиться: в фабричной упаковке, будучи закрытым, продукт сохраняет свежесть 3–4 суток, после вскрытия — не более 24 часов, а домашний творог без консервантов рекомендовано съесть в течение 36 часов.

Аналогичные правила распространяются на другие молочные продукты. Особенно важно уделить внимание целостности упаковки, срокам годности, условиям хранения в магазине. После вскрытия молочку лучше употребить в течение 1–2 суток.

Продукт испорчен, если имеет кислый или горьковатый запах, у него изменилась структура, появилась плесень или характерные пятна. Вздутая упаковка тоже говорит о нарушении условий хранения в магазине, сообщает Life.ru.

Летом риск пищевых отравлений возрастает, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она назвала продукты, которые становятся особенно опасными в жару.