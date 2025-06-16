Как хранить кофе в морозилке?

Не секрет, что натуральный кофе является одним из самых популярных напитков на планете, поэтому покупая его впрок перед потребителем встает вопрос о способах хранения сырья, особенно если речь идет о молотом или цельнозерновом варианте. Как правильно хранить кофе, чтобы сохранить его вкус и аромат рассказывает Общественная Служба Новостей.

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«Кофе – капризный продукт и требует особых условий хранения. Будь то зерна или молотый кофе, он не любит перепадов температур, влажности и прямого воздействия солнечных лучей. По этим причинам кофе ни в коем случае не стоит ставить в холодильник, однако данные рекомендации не касаются морозильной камеры», - пишет издание.

По мнению кофейных сомелье, если пачка молотого или цельнозернового продукта уже распечатана, то хранить ее в морозильной камере холодильника уже не следует, однако это вполне допустимо в случае с герметично запечатанным кофе. При этом следует помнить, что для успешного хранения кофе в условиях низких температур следует соблюдать ряд условий, среди которых главным является герметичность упаковки и отсутствие воздуха в ней, что обеспечивают только специальные пакеты с вакуумным клапаном.

Специалисты также напоминают, что хранящийся в морозильнике кофе лучше лишний раз не тревожить, а размораживать продукт следует неспешно, при комнатной температуре и это сохранит органолептические свойства напитка. При этом следует помнить, что срок хранения замороженного кофе не должен превышать 60 суток, а в случае нерегулярного его использования крупную упаковку напитка лучше расфасовать на несколько мелких пакетов с зиплоками или декомпрессионными клапанами.