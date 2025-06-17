Какие продукты в вашем холодильнике давно пора выбросить

К сожалению, даже в холодильнике еда не может быть свежей вечно. Вот на какие продукты в первую очередь нужно обратить внимание, если вы храните много разной пищи в холодильной и морозильной камере.

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Приправы и соусы с истёкшим сроком годности. Кетчуп, коктейль или соус чили можно хранить в холодильнике полгода, чатни - 1-2 месяца, хрен - 3-4 месяца, горчицу - 12 месяцев, оливки - две недели, соленья - 1-3 месяцев, майонез и заправку для салата - 2 месяца.

Деликатесы и вяленое мясо. Деликатесы нужно съесть в течение 3-5 дней после вскрытия упаковки, а вяленое мясо - в течение 2-3 недель.

Ферментированные продукты. Проверьте, нет ли на них белой плёнки, плесени, не изменились ли у них значительно цвет, текстура, запах.

Мясной фарш. Его нужно использовать в течение 2 дней после покупки. Также вы можете положить его в морозилку, если не собираетесь готовить из него так быстро.

Мягкие сыры. Бри и козий сыр можно хранить около недели.

Еда в консервных банках. Если у вас есть в холодильники такие банки, которым больше дня-двух, то выбросьте их.

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Заплесневелые и скользкие продукты. Их лучше сразу выбросить.

Бульон. Если вы не будете готовить большую порцию супа или не сможете съесть этот бульон за 4 дня, заморозьте его.

Домашние заправки для салатов и соусы. Их нужно съедать в течение недели или двух.

Остатки еды и коробки для еды на вынос. Остатки пищи необходимо съедать в течение 3-4 дней.

Продукты, которые вы дважды откусили или отпили. Их рекомендуется полностью съесть или выпить в течение 3-4 суток.

Пищевая сода. Эксперты из Arm & Hammer рекомендуют менять коробку с содой в холодильнике каждый месяц.

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