Вкус из детства: рецепт домашнего мороженого
В детстве казалось, что счастье — это вафельный рожок, липкие пальцы и прохлада на языке в самый жаркий день. С годами мы стали читать состав на этикетке, избегать лишнего сахара и искать «здоровые альтернативы». Но лето осталось летом — с солнцем, жарой и желанием съесть что-то холодное, вкусное и по-настоящему натуральное.
И вот тут на помощь приходит домашнее мороженое — без консервантов, с минимумом сахара и максимумом пользы. К тому же, это отличный способ порадовать себя и близких.
Для приготовления необходимо:
- Сливки 33–35% — 500 мл;
- Сгущённое молоко — 200 мл;
- Ваниль (экстракт или стручок) — по вкусу.
По желанию:
- Ягоды;
- Орехи;
- Тёмный шоколад;
- Какао.
Перед приготовлением необходимо охладить сливки. Они должны быть холодными, чтобы хорошо взбивались.
- В глубокой миске взбейте сливки.
- Затем аккуратно вмешайте сгущёнку и ваниль лопаткой.
- Переложите смесь в контейнер, накройте крышкой или плёнкой.
- Замораживайте минимум 5–6 часов, лучше оставить на ночь.
- Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5–10 минут — оно станет мягким и ароматным.
- Для фруктового мороженого — измельчите в блендере банан и клубнику, добавьте в основу. Хотите шоколадный вкус — добавьте 2 столовые ложки какао-порошка или растопите тёмный шоколад. А для ПП-версии — используйте кокосовые сливки и натуральный подсластитель.
Приятного аппетита!