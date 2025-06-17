Вкус из детства: рецепт домашнего мороженого

В детстве казалось, что счастье — это вафельный рожок, липкие пальцы и прохлада на языке в самый жаркий день. С годами мы стали читать состав на этикетке, избегать лишнего сахара и искать «здоровые альтернативы». Но лето осталось летом — с солнцем, жарой и желанием съесть что-то холодное, вкусное и по-настоящему натуральное.

И вот тут на помощь приходит домашнее мороженое — без консервантов, с минимумом сахара и максимумом пользы. К тому же, это отличный способ порадовать себя и близких.

Для приготовления необходимо:

Сливки 33–35% — 500 мл;

Сгущённое молоко — 200 мл;

Ваниль (экстракт или стручок) — по вкусу.

По желанию:

Ягоды;

Орехи;

Тёмный шоколад;

Какао.

Перед приготовлением необходимо охладить сливки. Они должны быть холодными, чтобы хорошо взбивались.

В глубокой миске взбейте сливки. Затем аккуратно вмешайте сгущёнку и ваниль лопаткой. Переложите смесь в контейнер, накройте крышкой или плёнкой. Замораживайте минимум 5–6 часов, лучше оставить на ночь. Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5–10 минут — оно станет мягким и ароматным. Для фруктового мороженого — измельчите в блендере банан и клубнику, добавьте в основу. Хотите шоколадный вкус — добавьте 2 столовые ложки какао-порошка или растопите тёмный шоколад. А для ПП-версии — используйте кокосовые сливки и натуральный подсластитель.

Приятного аппетита!