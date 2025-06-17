Рецепт необычного кваса на березовом соке

Жительница Новосибирской области Галина Василенко ежегодно собирает березовый сок, чтобы потом изготовить из него квас. По ее словам, напиток хранится в погребе до самой осени.

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Березового сока для кваса жительница села Ирбизино собирает по 50 литров, а иногда и больше. Кроме того, она покупает с десяток булок белого хлеба, нарезая их на мелкие кусочки, а также добавляет сухарики, просушив их в духовке до золотисто-коричневого оттенка.

«Когда всё готово, сока собрано достаточно, минимум 40 литров, начинаю готовить квас. Флягу ставлю сразу в погребе, он у нас глубокий, холодный даже в летнюю жару. В емкость заливаю берёзовый сок и засыпаю на четверть сухарями. И больше ничего не добавляю», – цитирует «Горсайт» Галину Василенко.

По словам сибирячки никаких других ингредиентов для напитка не требуется. Смесь сока и сухарей оставляет настаиваться. Спустя пару недель, после завершения процесса настаивания, квас процеживают и разливают по бутылкам или банкам. Домашний квас на березовом соке – вкусный напиток, который хранится в погребе до самой осени.

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