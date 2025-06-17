«Пастушья каша»: как готовили «полевую» еду в советской деревне

Летом, на сенокосе, на выпасе или в поле — никто из взрослых не возвращался домой к обеду. Еду готовили на месте: на костре, в котелке, из того, что было. Одним из символов такой кухни стала «пастушья каша» . Сейчас интерес к этой «полевой» пище возвращается. «‎Рамблер» поделится классическим и вегетарианским рецептами.

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«Пастушья каша» — это общее название для сытного блюда, которое готовили в поле, когда домой лишний раз раз бегать было некогда и требовалось быстро накормить сразу несколько человек. Делали ее на костре, чаще всего на бугре у кромки леса или на краю пашни, в эмалированном ведре или в чугунке. Как правило, без мяса, но с жиром, крупой и сезонными продуктами.

Из чего ее варили?

В основе всегда была крупа. В разных регионах это могла быть:

перловка (в Сибири и Поволжье),

пшено (в центральной полосе),

ячневая или даже кукурузная крупа (на юге).

Жир — обязательно. Без него каша считалась «голодной». Использовали:

топленое сало (иногда с шкварками),

сало с мясными прожилками,

подсолнечное или конопляное масло.

Овощи любые. Добавляли все, что было под рукой:

лук, морковь, свекла;

зеленый горошек, фасоль, картофель;

ботва свеклы, щавель, дикие травы (крапива, сныть, лебеда).

Иногда добавляли немного тушенки — чаще самодельной.

Воду наливали «на глаз», соль сыпали щедро, помешивали деревянной ложкой. Варили долго, без суеты. Когда каша упревала, ее зачерпывали черпаком или деревянной ложкой и ели прямо из ведра или кастрюли.

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Почему ее ели именно пастухи?

Пастух был в деревне ключевым человеком: от рассвета до заката он пас чужую скотину, часто один. Его не кормили, но оставляли продукты на «общем столе» — и он варил себе кашу сам. К нему присоединялись косари, подростки, сторожа полей. Все ели из одного котелка, пили воду из ручья, сушили хлеб на камне у костра.

Простой рецепт «пастушьей каши»

Ингредиенты:

перловая крупа — 1 стакан

вода — 3 стакана

сало с мясом или кусочек грудинки — 100 г

лук — 1 головка

морковь — 1 шт.

подсолнечное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

чеснок — 1 зубчик

щепотка черного перца

Приготовление:

Перловку промойте и замочите на ночь. Сало нарежьте мелко, обжарьте до шкварок. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, обжарьте до золотистости. Выложите перловку, перемешайте. Залейте горячей водой, посолите. Готовьте на слабом огне под крышкой 40–50 минут. В конце добавьте измельченный чеснок, дайте настояться.

Вегетарианская «пастушья каша»

Ингредиенты:

перловая или пшенная крупа — 1 стакан

вода или овощной бульон — 3 стакана

нерафинированное подсолнечное масло — 2 ст. л.

лук — 1 головка

морковь — 1 шт.

копченая паприка — 0,5 ч. л. (даст «дымок»)

сушеные грибы (белые или лисички) — горсть

чеснок — 1 зубчик

соль и перец — по вкусу

по желанию: зеленый горошек, фасоль, корень сельдерея, ботва, крапива или щавель

Приготовление:

Замочите крупу на ночь в холодной воде — особенно если используете перловку. Сушеные грибы залейте кипятком, оставьте на 30 минут, затем мелко нарежьте. В кастрюле или казане обжарьте лук и морковь на масле до румяности. Добавьте грибы, немного жидкости из-под них и копченую паприку — дайте потушиться пару минут. Добавьте крупу, перемешайте, залейте бульоном или водой. Посолите, варите на медленном огне под крышкой 40–50 минут. За пять минут до готовности добавьте чеснок и любую свежую зелень.

Секретные лайфхаки приготовления блюда

Если готовите на костре, добавьте веточку можжевельника или сушеный укроп — для аромата Хочется жирнее — добавьте немного нерафинированного льняного или горчичного масла в конце. В готовую кашу можно положить вяленый томат или маслину — для глубины вкуса.

Пастушья каша — это несложное, сытное и по-настоящему домашнее блюдо. Оно легко готовится, не требует дорогих продуктов и каждый раз может получаться немного по-разному — все зависит от того, что есть под рукой.

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