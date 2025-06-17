«Пастушья каша»: как готовили «полевую» еду в советской деревне
Летом, на сенокосе, на выпасе или в поле — никто из взрослых не возвращался домой к обеду. Еду готовили на месте: на костре, в котелке, из того, что было. Одним из символов такой кухни стала «пастушья каша» . Сейчас интерес к этой «полевой» пище возвращается. «Рамблер» поделится классическим и вегетарианским рецептами.
«Пастушья каша» — это общее название для сытного блюда, которое готовили в поле, когда домой лишний раз раз бегать было некогда и требовалось быстро накормить сразу несколько человек. Делали ее на костре, чаще всего на бугре у кромки леса или на краю пашни, в эмалированном ведре или в чугунке. Как правило, без мяса, но с жиром, крупой и сезонными продуктами.
Из чего ее варили?
В основе всегда была крупа. В разных регионах это могла быть:
- перловка (в Сибири и Поволжье),
- пшено (в центральной полосе),
- ячневая или даже кукурузная крупа (на юге).
Жир — обязательно. Без него каша считалась «голодной». Использовали:
- топленое сало (иногда с шкварками),
- сало с мясными прожилками,
- подсолнечное или конопляное масло.
Овощи любые. Добавляли все, что было под рукой:
- лук, морковь, свекла;
- зеленый горошек, фасоль, картофель;
- ботва свеклы, щавель, дикие травы (крапива, сныть, лебеда).
Иногда добавляли немного тушенки — чаще самодельной.
Воду наливали «на глаз», соль сыпали щедро, помешивали деревянной ложкой. Варили долго, без суеты. Когда каша упревала, ее зачерпывали черпаком или деревянной ложкой и ели прямо из ведра или кастрюли.
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Почему ее ели именно пастухи?
Пастух был в деревне ключевым человеком: от рассвета до заката он пас чужую скотину, часто один. Его не кормили, но оставляли продукты на «общем столе» — и он варил себе кашу сам. К нему присоединялись косари, подростки, сторожа полей. Все ели из одного котелка, пили воду из ручья, сушили хлеб на камне у костра.
Простой рецепт «пастушьей каши»
Ингредиенты:
- перловая крупа — 1 стакан
- вода — 3 стакана
- сало с мясом или кусочек грудинки — 100 г
- лук — 1 головка
- морковь — 1 шт.
- подсолнечное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- чеснок — 1 зубчик
- щепотка черного перца
Приготовление:
- Перловку промойте и замочите на ночь.
- Сало нарежьте мелко, обжарьте до шкварок.
- Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, обжарьте до золотистости.
- Выложите перловку, перемешайте.
- Залейте горячей водой, посолите.
- Готовьте на слабом огне под крышкой 40–50 минут.
- В конце добавьте измельченный чеснок, дайте настояться.
Вегетарианская «пастушья каша»
Ингредиенты:
- перловая или пшенная крупа — 1 стакан
- вода или овощной бульон — 3 стакана
- нерафинированное подсолнечное масло — 2 ст. л.
- лук — 1 головка
- морковь — 1 шт.
- копченая паприка — 0,5 ч. л. (даст «дымок»)
- сушеные грибы (белые или лисички) — горсть
- чеснок — 1 зубчик
- соль и перец — по вкусу
- по желанию: зеленый горошек, фасоль, корень сельдерея, ботва, крапива или щавель
Приготовление:
- Замочите крупу на ночь в холодной воде — особенно если используете перловку.
- Сушеные грибы залейте кипятком, оставьте на 30 минут, затем мелко нарежьте.
- В кастрюле или казане обжарьте лук и морковь на масле до румяности.
- Добавьте грибы, немного жидкости из-под них и копченую паприку — дайте потушиться пару минут.
- Добавьте крупу, перемешайте, залейте бульоном или водой.
- Посолите, варите на медленном огне под крышкой 40–50 минут.
- За пять минут до готовности добавьте чеснок и любую свежую зелень.
Секретные лайфхаки приготовления блюда
- Если готовите на костре, добавьте веточку можжевельника или сушеный укроп — для аромата
- Хочется жирнее — добавьте немного нерафинированного льняного или горчичного масла в конце.
- В готовую кашу можно положить вяленый томат или маслину — для глубины вкуса.
Пастушья каша — это несложное, сытное и по-настоящему домашнее блюдо. Оно легко готовится, не требует дорогих продуктов и каждый раз может получаться немного по-разному — все зависит от того, что есть под рукой.
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