«Пастушья каша»: как готовили «полевую» еду в советской деревне

Катерина Саломе

Летом, на сенокосе, на выпасе или в поле — никто из взрослых не возвращался домой к обеду. Еду готовили на месте: на костре, в котелке, из того, что было. Одним из символов такой кухни стала «пастушья каша» . Сейчас интерес к этой «полевой» пище возвращается. «‎Рамблер» поделится классическим и вегетарианским рецептами.

«Пастушья каша»: как готовили «полевую» еду в советской деревне
© Natali Stroganova/iStock.com

«Пастушья каша» — это общее название для сытного блюда, которое готовили в поле, когда домой лишний раз раз бегать было некогда и требовалось быстро накормить сразу несколько человек. Делали ее на костре, чаще всего на бугре у кромки леса или на краю пашни, в эмалированном ведре или в чугунке. Как правило, без мяса, но с жиром, крупой и сезонными продуктами.

Из чего ее варили?

В основе всегда была крупа. В разных регионах это могла быть:

  • перловка (в Сибири и Поволжье),
  • пшено (в центральной полосе),
  • ячневая или даже кукурузная крупа (на юге).

Жир — обязательно. Без него каша считалась «голодной». Использовали:

  • топленое сало (иногда с шкварками),
  • сало с мясными прожилками,
  • подсолнечное или конопляное масло.

Овощи любые. Добавляли все, что было под рукой:

  • лук, морковь, свекла;
  • зеленый горошек, фасоль, картофель;
  • ботва свеклы, щавель, дикие травы (крапива, сныть, лебеда).

Иногда добавляли немного тушенки — чаще самодельной.

Воду наливали «на глаз», соль сыпали щедро, помешивали деревянной ложкой. Варили долго, без суеты. Когда каша упревала, ее зачерпывали черпаком или деревянной ложкой и ели прямо из ведра или кастрюли.

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Почему ее ели именно пастухи?

Пастух был в деревне ключевым человеком: от рассвета до заката он пас чужую скотину, часто один. Его не кормили, но оставляли продукты на «общем столе» — и он варил себе кашу сам. К нему присоединялись косари, подростки, сторожа полей. Все ели из одного котелка, пили воду из ручья, сушили хлеб на камне у костра.

Простой рецепт «пастушьей каши»

Ингредиенты:

  • перловая крупа — 1 стакан
  • вода — 3 стакана
  • сало с мясом или кусочек грудинки — 100 г
  • лук — 1 головка
  • морковь — 1 шт.
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • чеснок — 1 зубчик
  • щепотка черного перца

Приготовление:

  1. Перловку промойте и замочите на ночь.
  2. Сало нарежьте мелко, обжарьте до шкварок.
  3. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, обжарьте до золотистости.
  4. Выложите перловку, перемешайте.
  5. Залейте горячей водой, посолите.
  6. Готовьте на слабом огне под крышкой 40–50 минут.
  7. В конце добавьте измельченный чеснок, дайте настояться.

Вегетарианская «пастушья каша»

Ингредиенты:

  • перловая или пшенная крупа — 1 стакан
  • вода или овощной бульон — 3 стакана
  • нерафинированное подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • лук — 1 головка
  • морковь — 1 шт.
  • копченая паприка — 0,5 ч. л. (даст «дымок»)
  • сушеные грибы (белые или лисички) — горсть
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль и перец — по вкусу
  • по желанию: зеленый горошек, фасоль, корень сельдерея, ботва, крапива или щавель

Приготовление:

  1. Замочите крупу на ночь в холодной воде — особенно если используете перловку.
  2. Сушеные грибы залейте кипятком, оставьте на 30 минут, затем мелко нарежьте.
  3. В кастрюле или казане обжарьте лук и морковь на масле до румяности.
  4. Добавьте грибы, немного жидкости из-под них и копченую паприку — дайте потушиться пару минут.
  5. Добавьте крупу, перемешайте, залейте бульоном или водой.
  6. Посолите, варите на медленном огне под крышкой 40–50 минут.
  7. За пять минут до готовности добавьте чеснок и любую свежую зелень.

Секретные лайфхаки приготовления блюда

  1. Если готовите на костре, добавьте веточку можжевельника или сушеный укроп — для аромата
  2. Хочется жирнее — добавьте немного нерафинированного льняного или горчичного масла в конце.
  3. В готовую кашу можно положить вяленый томат или маслину — для глубины вкуса.

Пастушья каша — это несложное, сытное и по-настоящему домашнее блюдо. Оно легко готовится, не требует дорогих продуктов и каждый раз может получаться немного по-разному — все зависит от того, что есть под рукой.

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