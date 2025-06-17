Рецепты клубничного варенья

Июнь – месяц клубничного изобилия. Самое время варить варенье. Чтобы это занятие доставляло удовольствие, важно делать это с душой и выдумкой. Тем более, что экспериментировать, добавляя в традиционное варенье специи, ликеры и другие ингредиенты можно до бесконечности.

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Маленькие красиво упакованные баночки потом радуют глаз, как квинтэссенция лета, дачного изобилия, солнечной ягодной вкусноты. Вот лишь несколько традиционных и необычных рецептов клубничного варенья.

Классическое клубничное варенье

По этому рецепту варенье готовили наши бабушки. Они умели сохранить нежные ягоды целыми. Для этого лучше выбирать упругую некрупную ягоду, поскольку слишком мягкая клубника может развариться. Также не подходит клубника, собранная сразу после обильного дождя – она слишком насыщена влагой, и варенье из нее получается водянистым.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Как приготовить:

Подготовить ягоды: перебрать, промыть в 2–3 водах, удалить плодоножки.

Выложить ягоды в емкость, в которой будет вариться варенье. Например, подойдет кастюля с широким дном – эмалированная или из нержавейки. Если вы хотите сварить сразу большой объем варенья, то лучше выбрать для этого эмалированный таз.

Добавить к клубнике сахар, аккуратно встряхнуть таз, чтобы сахар просыплется вниз и равномерно покрыл ягоды. Оставить клубнику с сахаром в прохладном месте на пять-шесть часов, чтобы ягоды дали сок.

Поставить емкость с клубникой и сахаром на плиту, на небольшом огне довести до кипения. За это время пару раз аккуратно перемешать варенье, чтобы не повредить ягоды.

Как только варенье закипит, снять пену и проварить его на очень маленьком огне в течение пяти минут. Убрать таз с вареньем с огня, дать постоять 3–4 часа, чтобы оно остыло, а ягоды пропитались сиропом.

Снова поставить таз на плиту, довести до кипения. После закипания варить варенье еще 5 минут на очень маленьком огне. Снова убрать таз с огня и остудить варенье. Всю операцию повторить еще два раза, периодически снимая пенку с варенья.

Промыть и простерилизовать банки и крышки, затем дать им полностью высохнуть. После последнего кипячения варенье горячим разлить по банкам, закупорить крышками и перевернуть. В таком положении полностью остудить. Приготовленное таким образом варенье можно хранить при комнатной температуре.

Клубничное варенье с мятой и базиликом

Сочетание клубники с мятой и пряной ноткой базилика – неожиданное, но очень гармоничное. Главный секрет здесь в аромате базилика и мятной нотке. Чтобы все это сохранилось, зелень нужно класть в самом конце варки.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахар – 800 г.

Базилик – 40 г.

Мята – 40 г.

Как приготовить:

Клубнику вымыть и очистить от плодоножек. Разрезать средние ягоды на две части, а очень большие – на четыре. Засыпать сахаром, поместить на небольшой огонь и довести до кипения. Затем снять пенку и варить еще минут 20 или 30 – до желаемой густоты.

Порубить листья мяты и базилика. Когда варенье будет готово, добавить их, варить еще минуту и снять варенье с огня.

С миндалем и ликером

Сладость гармонирует в этом варенье с миндальной ноткой, а ликер придает необычное послевкусие. Такое варенье хорошо подавать к шарику ванильного мороженого.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахар – 800 г.

Миндаль – 80 г.

Ликер «Амаретто» – 2 ст. л.

Как приготовить:

Ягоды перебрать, вымыть и очистить. Клубнику засыпать сахаром и оставить на 1 час. Миндаль залить кипятком и оставить на 10 минут. Затем очистить кожицу, оставив только ядрышки.

К клубнике, засыпанной сахаром, добавить очищенный миндаль и поставить на слабый огонь. Довести до кипения, снять пенку и варить 15 минут. Добавить ликер, накрыть варенье крышкой и доварить еще минуту. Снять с огня, сразу разлить по стерилизованным банкам и закатать.

С розмарином и черным перцем

По этому рецепту у вас получится удивительное островатое на вкус варенье с выраженным ароматом хвои. Детям такой вкус может не понравиться, а вот взрослые его оценят по достоинству.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахар – 500 г.

Розмарин свежий – 3 веточки.

Черный перец горошком – 1 ч. л.

Лимонный сок – 0,5 ч. л.

Как приготовить:

Клубнику помыть, очистить от хвостиков, нарезать на две или на четыре части, чтобы все ягоды и кусочки ягод были примерно одного размера. Добавить сахар и пять столовых ложек воды. Поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть. Добить розмарин, после чего уменьшить огонь и варить 30-40 минут до нужной густоты.

Измельчить черный перец с помощью скалки. В конце (за 1 минуту до конца варки) добавить в варенье перец и лимонный сок. Разлить в стерилизованные банки, укупорить, перевернуть вниз крышечкой и дать варенью остыть. Учтите, что при добавлении лимонного сока варенье при остывании делается заметно гуще и приобретает тягучую структуру.

Острый клубничный джем

Это еще одно лакомство для взрослых: очень интригующий десерт, который идеален для романтического вечера: будит страсть и провоцирует к экспериментам – не только кулинарного толка.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Перец чили – 2-4 стручка (зависит от их размера).

Лимон ¬– 1 шт.

Желфикс – 1 пакетик (40 г).

Как приготовить:

Клубнику вымыть, обсушить и освободить от плодоножек. Если ягоды крупные, то нарезать их на половинки или четвертинки. Сложить подготовленную клубнику в кастрюлю, засыпать сахаром и оставить на 1-2 часа для выделения сока.

Стручки перца вымыть, удалить плодоножки и семена, нарезать очень мелкими кусочками. Количество перца зависит от того, насколько острое вы хотите получить варенье. Экспериментируйте!

Рубить перец и чистить его лучше в резиновых перчатках, а потом тщательно вымыть руки с мылом.

Кастрюлю с клубникой, которая пустила сок, поставьть на огонь, добавить туда нарезанный острый перец. Перемешать, довести до кипения и на среднем огне варить 30-40 минут, удаляя образующуюся пену. Затем добавить в горячее варенье сок лимона.

Пакетик желфикса смешать с 2-3 столовыми ложками сахара, всыпать в кастрюлю с готовым вареньем, перемешать и варить еще не более 3 минут. Затем снять кастрюлю с огня.

Готовое варенье разложите в подготовленные стерилизованные банки, плотно укупорить и перевернуть вверх дном до полного остывания.

Приятного аппетита и острых ощущений!