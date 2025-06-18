Кулинарный критик объяснил, почему не стоит макать роллы в соус

Это противоречит философии японской кухни с «доведённым до шизофрении уважением к продукту».

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Добавки к блюду портят его вкус, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» ресторатор Дмитрий Алексеев.

«Во главе японского ресторана — продукт. Многие деликатесы, как вагю максимальной категории мраморности, 5А, это практически белое мясо, такое в нём скопление жира. Оно подаётся как сашими, то есть просто нарезка, иногда с лёгкой температурной обработкой. Даже без риса, даже без каких-либо дополнительных ингредиентов, потому что самое классное и ценимое японцами — вкус продукта. Не нужно дополнительно забивать соусами. Я со многими японскими шефами дружу, они всегда подчёркивают, что ни в коем случае нельзя макать роллы в соевый соус. Это просто забивает вкус продукта. Особенно, если это дорогой продукт, который как целая философия, то это бессмысленно, ты просто уничтожаешь вкус продукта. В Японии доведено до шизофрении уважение к продукту».

18 июня отмечается Международный день суши. Праздник способствует культурному обмену и сохранению традиционных японских рецептов.