В жаркую погоду роллы с доставкой могут стать источником серьезного отравления. Сырая рыба и другие ингредиенты – идеальная среда для размножения бактерий, особенно при температуре выше 25 °C. Даже 30 минут на жаре увеличивают риск заражения сальмонеллой или листерией почти на 40% – это подтверждают исследования.

Многие службы доставки не используют термоконтейнеры, а значит, продукты могут «перегреться» еще до прибытия к вам. Летом специалисты советуют есть роллы только в заведениях с хорошей репутацией, где строго соблюдают температурный режим. Лучше выбирать варианты с запеченной рыбой или морепродуктами.

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Если все же решились на доставку – просите добавить пакеты со льдом. А если еда приехала теплой, откажитесь от заказа. Лучше перестраховаться, чем потом лечиться.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.