Рецепт ажурных блинов

Накормить свою семью вкусными блинами — радость для любой хозяюшки. Но сделать их идеально тонкими и ажурными получается не у всех и не всегда. Выход оказался прост: нужно добавить кипяток в сырые яйца.

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Рецептом поделилась автор канала «Вкусная история». Благодаря кипятку блины получаются вкусными, эластичными и не прилипают к сковороде.

В миске смешиваются два яйца, половина чайной ложки соли, две столовые ложки сахара. Все сбивается венчиком до появления легкой пены. В отдельном стакане смешивается 250 мл кипятка и половина чайной ложки соды.

Главное кроется в следующем этапе: не прекращая взбивать яйца венчиком (это очень важно), в миску вливают кипяток с содой. Яйца не сварятся, если следовать совету и не прекращать перемешивать их.

После добавляется 250 мл молока, 160 г просеянной муки. После того, как все будет тщательно перемешано, следует добавить две столовые ложки растительного масла и дать жидкому тесту отдохнуть 20-30 минут при комнатной температуре.

Блины выпекают с двух сторон на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. Поскольку получаются они эластичными, в них очень удобно заворачивать начинку.

Ранее семейный рецепт любимых блинчиков раскрыл шеф-повар Константин Ивлев. Он признался, что самой любимой начинкой для блинов всегда было мясо.