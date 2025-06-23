Засаливаем нерку: простой рецепт без лишних ингредиентов

Что может быть вкуснее кусочка красной слабосоленой рыбы на бутерброде? Покупать готовую в магазине сегодня накладно, поэтому лучше купить свежую рыбку и засолить ее самостоятельно. Тем более что сделать это проще простого. А мы расскажем — как.

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Для засолки идеально подходят лосось, семга, форель, кижуч или нерка. В мясе последней содержится много магния, железа и кальция, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Нерку первым делом очищаем от чешуи и режем вдоль по хребту. В емкость, где будет солиться рыба, насыпаем соль и укладываем на нее куски нерки кожей вниз. Сверху также сыпем соль и добавляем лавровый лист.

Поливаем нерку растительным маслом и закрываем емкость крышкой или пищевой пленкой. На засолку потребуется часов 12. Это время емкость нужно хранить в холодильнике. После этого удалите у рыбы кожу, кости, плавники и прихвостовые части.

Теперь нерка готова, ее можно подавать к столу. Если получилось слишком много, заверните рыбу в фольгу и заморозьте.

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