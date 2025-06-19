Вдохновленные путешествиями: какие блюда вам стоит попробовать

Горы или море? Архитектура или природа? На эти темы любители путешествий могут спорить часами. Отдельным пунктом идёт национальная кухня того или иного региона. Не удивительно, ведь гастротуризм, особенно отечественный, набирает популярность. Впрочем, необязательно ехать далеко, чтобы познакомиться с необычными кулинарными традициями: можно приготовить самим или сходить в ресторан. А с каким блюдом у вас ассоциируется любимый город?

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Wine Region

В центре внимания три региона. Усеянная озёрами Карелия представлена в виде пельменей с карельской щукой и пармезаном. Осетия — это история про любовь к семье, к которой можно прикоснуться, попробовав национальную кашу дзыгку на основе манки, сметаны и сулугуни. Сливочный вкус подчёркивает говяжья щёковина и терпкий соус Бордо. А Татарстан богат многовековыми традициями, которые подстраиваются под время: например, чак-чак воспринимается по-новому под шапкой из топлёных сливок.

Mela

Ростовская область и Дальневосточный округ как два полюса, однако, несмотря на тысячи разделяющих их километров, есть у них кое-что общее. А именно — блюда из рыбы. Ростовские края славятся пресноводными обитателями: так, боттарга из икры амура в паре с ферментированным лимоном станет любопытным дополнением к пасте. А Дальний Восток — это, конечно же, морепродукты. Сахалинский палтус с водорослями или дальневосточный гребешок с цветной капустой и чернённым яблоком — звучит атмосферно.

«Рыба Мечты»

Не секрет, что один из гастрономических секретов — это сочетать несочетаемое. Так, щёчки дальневосточного тунца сложно представить рядом с абрикосами: на деле же это вполне гармоничный дуэт с нежными отношениями. Сахалинский гребешок тоже абсолютно неприхотлив, однако муршмула и соус из дыни — не самые очевидные компаньоны для него (как бы не так!). Мягкая страчателла с персиками — классика жанра, но хрустящие чипсы из семечек придают союзу драйва.

Tutta la Vita

Маршрут построен: следуйте по направлению с севера на юг. Салат с копчёным лососем, авокадо и сливочным сыром отсылает к природным красотам Камчатки. В условиях мурманской переменчивой погоды согреет томатный суп с мидиями и чиабаттой. А окончательно тепло станет в солнечном Ростове-на-Дону, где гостей ждёт утиная грудка с картофельным гратеном и грибным дюкселем.

Minerals (Санкт-Петербург)

Игра в ассоциации. При упоминании Краснодара воображение рисует свежие овощи и фрукты, такие как в ржаной тарталетке с муссом из сыра шанклиш, овощами и томатным вареньем. Дальний Восток напоминает о морепродуктах и сочных травах: гребешок с муссом из пастернака и икорным соусом — это так по-камчатски. Мурманск — это тоже морепродукты, но речь больше про рыбу, например, про палтус с копчёным картофельным муссом, муссом из мидий и маслом черемши.

«Мой Питер» (Санкт-Петербург)

Северная столица передаёт сердечный привет официальной через бефстроганов по-московски, который готовится из говядины, сливок, сметаны и горчицы и дополняется картофелем и маринованными огурчиками. Оммаж Балтике от Санкт-Петербурга — это калининградские клопсы из курицы с соусом наполи. А своё почтение Кубани петербуржцы готовы выразить через кабачковые драники с лососем, соусом дорблю, рикоттой и яйцом пашот.

Брассери «Альпинисты» (Красная Поляна)

Интерпретировать разные кухни мира на русский лад у нас любят и умеют. Так, французские блюда становятся ещё более утончёнными, если в них добавить краснополянские акценты. Свежести паштету из цыплёнка придаст клубника и бальзамик. Местные абрикосы помогут сыграть на контрасте вкусов в сочетании с уткой в закрытом слоёном пироге питивье. Не оставят никого равнодушным и нежные текстуры фетучини со сморчками и сливочно-трюфельным соусом.

Co-Co Chalet (Красная Поляна)

Продолжаем знакомиться с Краснодарским краем. Черноморские мидии давно стали визитной карточкой региона: моллюски отлично сочетаются с рыбой, например, с угольной треской, а также спаржей, которую с некоторых пор активно выращивают в регионе. Утиную печень для пате с желе из хереса и луком-конфи тоже можно найти в местных хозяйствах. А в горах Красной поляны растёт фундук, который может стать достойной основой для орехового соуса для обожжённого баклажана.