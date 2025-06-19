Рецепт куриной грудки с майонезом на сковороде

Вечером после тяжелого рабочего дня обычно не остается сил на готовку сложных блюд. Но поужинать вкусно все-таки хочется. Для этого случая есть простой рецепт, на который не уйдет много времени.

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Куриные грудки с майонезом на сковороде получаются сочными, вкусными и ароматными. Блюдо отлично сочетается с овощами и картофелем. Как отмечает автор канала «Food.ru», рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться здоровой пищей и не тратить на это полдня.

На 500 грамм грудки вам понадобится по две столовые ложки майонеза и соевого соуса, столовая ложка кетчупа, зубчик чеснока, соль, специи на ваш вкус и две столовые ложки подсолнечного масла.

Первым делом тщательно обсушите мясо и очистите чеснок. Смешайте майонез, кетчуп и соевый соус и добавьте в полученную смесь перетертый чеснок. Можно немного подсолить и все хорошо перемешать.

Филе грудки курицы нарежьте на крупные порционные куски и опустите в маринад. Следите, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Оставьте на 20 минут.

Обжаривать курицу будем на хорошо разогретой сковороде на сильном огне с двух сторон до легкого румянца. Как только появится румяная корочка, убавляем огонь и жарим грудку еще три минуты.

Подавать грудку можно с любым гарниром на ваш вкус. Блюдо хорошо будет сочетаться картофелем или рисом, гречкой или макаронами.

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