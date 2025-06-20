Чем настоящий квас отличается от подделки

Консультант по организации правильного питания Мария Верченова объяснила разницу между поддельным синтезированным квасом и подлинным напитком.

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Верченова отметила, что и натуральный квас имеет высокий гликемический индекс, однако сахар в продукте к моменту употребления уже перебродил. В подделке процесса брожения не происходит.

«Водку тоже делают на сахаре, но в итоге он растворяется. Здесь нужно знать технологию приготовления, потому что есть газированный напиток со вкусом кваса, а есть квас как продукт брожения — это два разных вида. И в продукте брожения весь сахар вырабатывается. Исходно там кругом вода, сахар и дрожжи, но технологии разные», — рассказала Верченова.

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