Как выбрать спелую дыню

Эта бахчевая культура относится к семейству тыквенных, а плод ее так и называют — тыквина. Богатый состав обеспечивает дыне не только насыщенный вкус, но и высокую пользу. Но употреблять ее стоит с учетом индивидуальных особенностей, так как у этого продукта есть и противопоказания.

Химический состав и пищевая ценность

Высокое содержание воды — около 90% — делает дыню отличным средством для утоления жажды в жару. Помимо жидкости, в ее составе присутствуют важные витамины и минералы.

Витамин C — естественный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и помогающий в выработке коллагена, поддерживающего упругость кожи.Бета-каротин. Он важен для здоровья глаз, а еще улучшает состояние кожи и слизистых оболочек.Витамины группы B (B1, B2, B6, фолиевая кислота) — играют ключевую роль в работе нервной системы, помогают поддерживать энергетический обмен.Кобальт важен для нервной системы и обмена веществ.Калий необходим для нормальной работы сердца, регулирования водного баланса и снижения риска отеков.Магний участвует в работе мышц и нервной системы, помогает бороться со стрессами и усталостью.Железо поддерживает уровень гемоглобина и предотвращает анемию.

Еще дыня содержит пищевые волокна, которые улучшают пищеварение, и естественные сахара, обеспечивающие организм быстрой энергией. Калорийность ее остается невысокой: в 100 г мякоти содержится всего 35 ккал.

Чем дыня полезна для организма

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Калий, которым насыщена дыня, укрепляет сердечную мышцу и способствует стабилизации артериального давления. Он помогает выводить лишнюю жидкость из организма, снижая нагрузку на сосуды и предотвращая появление отеков.

Улучшает кожу, волосы и зрение

За счет содержания бета-каротина и витаминов группы В. Они помогают защитить глаза от возрастных изменений, улучшают цвет лица и делают кожу упругой. Витамин C дополнительно стимулирует выработку коллагена.

Сохраняет молодость и иммунитет

Дыня содержит антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и защищают клетки от повреждений. Витамин C, железо, магний и калий повышают устойчивость организма к инфекциям и ускоряют восстановление после болезней.

Регулирует работу почек и выводит токсины

Благодаря высокому содержанию воды дыня помогает поддерживать водный баланс и устраняет отеки. Она мягко очищает почки, выводя излишки солей и облегчая их работу. А с помощью клетчатки из желудочно-кишечного тракта выводятся токсины и излишки холестерина.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на очевидную пользу, дыня подходит не всем. Иногда она может вызывать дискомфорт или даже ухудшать самочувствие.

Индивидуальная непереносимость и аллергия

У некоторых людей дыня вызывает аллергические реакции: зуд, сыпь, отеки или проблемы с дыханием. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого есть аллергия на другие бахчевые культуры, такие как арбуз или огурец.

Ограничения при диабете

Хотя дыня содержит природные сахара, ее гликемический индекс довольно высок. Это означает, что она способна быстро повышать уровень глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом важно соблюдать умеренность и не употреблять ее натощак.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Людям с гастритом, язвой или чувствительным кишечником дыня может доставить неприятные ощущения. Ее мягкая клетчатка, несмотря на пользу, иногда раздражает слизистую ЖКТ, вызывая дискомфорт.

Совместимость с другими продуктами

Категорически не рекомендуется сочетать дыню с молочными продуктами, особенно непосредственно с молоком: последнее может привести к расстройству желудка. Лучший способ есть дыню — отдельно, за 30–40 минут до или после основного приема пищи. Однако есть и традиционные способы подачи дыни, скажем с морепродуктами или ветчиной. Хорошо сочетается она с разными овощами, фруктами и ягодами, а также ароматными травами. Например, "сопровождением" для дыни может быть морковь, клубника, цитрусовые, базилик и кинза.

Дыня в рационе и кулинарии

Наиболее распространенный способ насладиться дыней — съесть ее в свежем виде. Но из нее готовят и салаты, коктейли, сорбеты, варенье и даже маринады. В Средней Азии ее традиционно сушат, а еще делают дынный мед — бекмес. Спелую дыню предварительно очищают от семян, измельчают мякоть и отжимают сок, который затем долго выпаривают на слабом огне, периодически помешивая. В процессе жидкость значительно уменьшается в объеме, приобретая насыщенный янтарный цвет и сладкий, карамельный вкус.

Как выбрать спелую дыню

Чтобы выбрать сладкий плод, стоит обратить внимание на следующее:

запах. Спелая дыня источает насыщенный аромат с нотками ванили или меда;

целостность кожуры. Трещины, пятна и мягкие участки говорят о том, что дыня испортилась или ее неправильно хранили;

хвостик и носик. Хвостик должен быть сухим, а противоположная сторона — носик — слегка мягким.

Хранение и срок годности

Целую дыню лучше хранить при комнатной температуре или в прохладном месте около двух недель. Разрезанный плод держат в холодильнике, завернув в пищевую пленку, но не дольше двух — трех дней, так как он быстро теряет вкус и аромат.

Собираясь купить дыню, стоит помнить о том, что каждый плод хорош в свой сезон. Если там, откуда привезли дыню, действительно пришло время ее созревания, то вы получите все ее полезные свойства. Дыня, попавшая на рынок не в сезон, может содержать в своем составе неожиданные вещества, которые далеко не всегда полезны даже самому здоровому человеку.