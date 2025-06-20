Французский шеф-повар раскрыла рецепт торта, который можно приготовить менее чем за час
На приготовление этого десерта вам потребуется всего 45 минут. Французский шеф-повар Манон Лагрев поделилась рецептом быстрого и вкусного торта. Она назвала йогуртовый торт идеальным десертом для тех, кто ценит простоту и изысканный вкус.
Рецепт отличается минимализмом: все ингредиенты отмеряются с помощью пустого стаканчика от йогурта.
Ингредиенты:
- 1 баночка греческого йогурта (125 г);
- 2 баночки сахара (250 г);
- 3 яйца;
- 1 баночка оливкового масла;
- 3 баночки муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- свежие ягоды (малина или черника).
Приготовление:
- Смешать йогурт, сахар и яйца до кремообразной консистенции.
- Добавить масло, ваниль, затем муку с разрыхлителем.
- Выложить тесто в форму, украсить ягодами и выпекать 35 минут при 180 °C.
- Готовый торт можно украсить сахарной пудрой и веточкой розмарина.