Французский шеф-повар раскрыла рецепт торта, который можно приготовить менее чем за час

Чемпионат.com

На приготовление этого десерта вам потребуется всего 45 минут. Французский шеф-повар Манон Лагрев поделилась рецептом быстрого и вкусного торта. Она назвала йогуртовый торт идеальным десертом для тех, кто ценит простоту и изысканный вкус.

Рецепт торта, который можно приготовить менее чем за час
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Рецепт отличается минимализмом: все ингредиенты отмеряются с помощью пустого стаканчика от йогурта.

Ингредиенты:

  • 1 баночка греческого йогурта (125 г);
  • 2 баночки сахара (250 г);
  • 3 яйца;
  • 1 баночка оливкового масла;
  • 3 баночки муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • свежие ягоды (малина или черника).

Приготовление:

  1. Смешать йогурт, сахар и яйца до кремообразной консистенции.
  2. Добавить масло, ваниль, затем муку с разрыхлителем.
  3. Выложить тесто в форму, украсить ягодами и выпекать 35 минут при 180 °C.
  4. Готовый торт можно украсить сахарной пудрой и веточкой розмарина.