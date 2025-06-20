Если вы любите воблу, но терпеть не можете ее чистить – вот простой способ, который сэкономит нервы.

Сначала удаляется голова вместе с плавниками – достаточно потянуть за них вверх и резко оторвать. Затем вилка вводится в тушку ближе к хребту, после чего на него надавливают пальцами, чтобы аккуратно «раскрыть» рыбу.

Получившуюся заготовку удобно разделить на две части. Косточки удаляются сначала с одной стороны, затем с другой. Шкура отделяется вместе с оставшимися мелкими костями. На выходе остаются два чистых и аппетитных кусочка филе

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В результате – минимум мороки, максимум вкуса. Способ подойдет и для тех, кто только учится обращаться с рыбой: все просто, безопасно и быстро.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.