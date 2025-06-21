Чем заменить соль в блюдах

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен рассказала, какими специями и травами можно заменить соль в блюдах.

«Избежать опасных состояний можно, если не добавлять соль в блюда или пробовать еду до того, как вы ее посолили — возможно, она не нуждается в приправах. Также можно использовать натуральные специи и травы: куркуму, базилик, чеснок, орегано, лимонный сок», — сообщила гастроэнтеролог в интервью РИА Новости.

Она отметила, что соль повышает артериальное давление, ухудшает состояние суставов, обостряет заболевания ЖКТ.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева раскрыла секрет безопасного похудения перед летним отпуском.