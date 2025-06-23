Как отличить настоящую тушенку от мясной имитации — лучшие марки

Полки магазинов пестрят разными марками тушенки. Но под блестящей жестяной банкой может скрываться все, что угодно: от добротной тушеной говядины до жесткого фарша из жил и сои. «‎Рамблер» расскажет, как отличать настоящую тушенку от мясной имитации — до того, как откроете банку.

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1. ГОСТ: есть ли он и настоящий ли?

Первое, на что следует обращать внимание — это обозначение стандарта. Надежный признак качественного продукта — маркировка «ГОСТ 32125-2013» (для говядины) или «ГОСТ 697-2014» (для свинины).

Если вместо этого на банке указано «ТУ» (технические условия), особенно без расшифровки, это повод насторожиться. По ТУ производитель может легально изменить рецептуру, включая в состав сою, крахмал, загустители, мясной порошок и ароматизаторы.

Иногда вместо мяса используют «восстановленное мясное сырье» — то есть остатки после обвалки, промытые и формованные в продукт. Поэтому ищите указание вида мяса в названии: «Говядина тушеная» или «Свинина тушеная» — без приписок вроде «по-домашнему» или «с соусом».

2. Состав: короткий лучше длинного

Качественная тушенка по ГОСТу должна содержать не менее 58,5 процентов мяса (в готовом виде) и минимум вспомогательных компонентов. Идеальный список ингредиентов: мясо, жир, лук, соль, перец, лавровый лист. Все. Иногда — немного пряностей.

Никаких белков растительного происхождения (сои, горохового белка, текстурата сои), стабилизаторов, усилителей вкуса, ароматизаторов быть не должно. Так что, если в составе больше трех строк — лучше такую тушенку не брать.

3. Тест встряски: натуральное мясо не шумит

Попробуйте потрясти банку возле уха. Качественная тушенка в хорошем соотношении мяса и желе будет звенеть глухо, почти без шума. А вот если вы слышите плеск — внутри много жидкости, жира или бульона. Возможно, производитель «разбавил» мясо, чтобы сэкономить.

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4. Физика вскрытия: запах, цвет и структура

Если вы пропустили предыдущие этапы проверки и уже купили тушенку, проверьте дома ее качество. Есть несколько особенностей, которые можно обнаружить после вскрытия банки.

Запах:

Настоящая тушенка пахнет мясом и специями, не должно быть кислинки или привкуса тушеного картона.

Суррогат может пахнуть жиром, бульоном, вареной бумагой или тушеными костями.

Цвет:

Куски мяса должны быть естественного серо-коричневого цвета, с прожилками, волокнами.

Если цвет равномерно серый или, наоборот, слишком красный — может быть покраситель или переработанное сырье.

Текстура:

В банке должны быть цельные волокнистые куски мяса, не фарш или плотная однородная масса.

Наличие большого количества жира, жил, хрящей, шкурок и хрящей говорит об экономии на сырье.

5. Желе: количество и качество

Хорошая тушенка содержит естественное мясное желе, которое образуется при варке мяса с косточками. Оно прозрачное, плотное, слегка дрожжеватое.

Если желе мутное, жидкое или с осадком — возможно, добавлены загустители, мука или крахмал.

6. Калорийность

На этикетке обязательно должна быть указана пищевая ценность. Для говяжьей тушенки — это примерно 230–280 ккал на 100 г. Если указанная калорийность меньше 200 ккал, скорее всего, в составе много воды и мало мяса.

7. Цена — хороший индикатор?

Ориентироваться только на цену — ошибка. Дорогая тушенка может оказаться обычным фаршем с соусом, если вы переплачиваете за бренд. Но и слишком дешевый продукт (ниже 180–200 рублей за 325 г банку) почти наверняка окажется мясным фастфудом.

8. Что внутри банок «‎по-домашнему» и «‎деревенских рецептов»?

Маркетологи умеют запутать. Если тушенка называется «по-домашнему», «с картофелем», «с гречкой», «по-доброй традиции» — это не ГОСТовская тушенка, а блюдо на ее основе. Часто в составе будет больше гарнира, чем мяса. Это не всегда плохо, но сравнивать с классической тушенкой некорректно.

Итог: лучшие марки тушенки

Тушеная говядина «‎Армавирский МК» и «‎Скопинский МК» — ГОСТ 32125‑2013, мясо ≥ 58 процентов;

Тушеная говядина «Барс» — ГОСТ, натуральный состав: охлажденное мясо, специи, лавровый лист;

Говядина тушеная «Великоновгородский МД» — ГОСТ, без ГМО и загустителей; мясо ≥ 58 процентов, натуральные специи.

Ориентируйтесь на ГОСТ, короткий состав, глухой звук при встряхивании и наличие цельных кусочков мяса при вскрытии. И помните, что настоящая тушенка — это не гарнир, не суп, не фарш, а концентрированное мясо, уваренное и упрятанное в металл. Все остальное — имитации.

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