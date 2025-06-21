Как правильно выбрать качественный сыр

Один из древнейших продуктов в мире — сыр. Из чего его делают, что скрывается за красивой упаковкой, как выбрать качественный продукт — разберемся вместе.

В основе любого сыра — молочный белок (казеин), который сворачивают с помощью ферментов. Как сообщает автор канала «Аленка Краснодар», в его классической формуле содержатся четыре компонента: молоко, сычужный фермент или его растительные/микробные аналоги, закваска и соль.

Но реальная жизнь далека от идеала. Сыры массового производства чаще готовят из восстановленного молока или сухого концентрата. И чем дешевле продукт, тем меньше в нем настоящего молока. В качественном сыре не должно быть воды, растительных масел и ароматизаторов.

Чтобы понять, что вы покупаете, важно научиться правильно читать состав. «Красные флаги» на этикетке: «сырный продукт» (это уже совсем не сыр), «заменитель молочного жира», крахмал и ароматизаторы, «восстановленное молоко». В составе хорошего сыра должны быть: молоко, сычужный фермент или его альтернатива, закваска, соль. В случае с сырами — чем короче список ингредиентов, тем он качественнее.

Чтобы выбрать качественный продукт, в первую очередь оцените его консистенцию и внешний вид. Сыр не должен крошиться (если это, конечно, не особенность сорта), не должен быть «мыльным» или резиновым на ощупь. На нем могут быть неровности и небольшие трещины, но не жирный блеск. Пахнет качественный сыр молоком, сливками, легкой кислинкой. Если вам кажется, что запах напоминает мыло или пластик, лучше отказаться от покупки. Еще один немаловажный фактор — цена. Хороший сыр не может стоить копейки.

Не стоит покупать сыры с непонятным происхождением, особенно если они продаются на развес без упаковки и маркировки. Мягкие сыры с «бесконечным» сроком годности почти всегда напичканы консервантами.