Как приготовить идеальный чебурек

Сколько приходится экспериментировать на кухне, пока не найдешь идеальный рецепт своего любимого блюда. Автор канала «Готовим с Калниной Натальей» поделилась радостью — она нашла тот самый рецепт чебуреков, с которым тесто получается тонкое, хрустящее и пузырчатое. Для приготовления вам понадобится 1 кг муки, 500 мл холодной кипяченой воды, половина столовой ложки соли, столовая ложка растительного масла, столовая ложка уксуса 9%, 600 г фарша, 250 г лука и 50 мл молока. В миску просеиваем муку и добавляем воду, уксус, растительное масло и соль. Тесто сначала перемешиваем в миске, а после хорошо вымешиваем на столе. Даем ему немного отстояться, завернув в пакет и убрав в холодильник на 30 минут.

Пока занимаемся начинкой: измельченный лук добавляем к фаршу, солим, вливаем молоко и хорошо мешаем руками. Если вы брали замороженный фарш, размораживайте его не в микроволновке, а естественным путем. Так вы не испортите его структуру.

Из теста скалкой формируем лепешки, обильно посыпаем мукой. А теперь складываем наш круг пополам и еще раз проходимся скалкой, придавая форму чебурека. Разъединяем и на одну половику распределяем фарш тонким равномерным слоем. Закрываем второй частью теста, закрепляем края. Обжариваем чебуреки на хорошо разогретой сковороде в большом количестве растительного масла. Если масло к этому моменту не успеет как следует прогреться, чебуреки впитают в себя много жира и станут жирными. Не пытайтесь положить в сковороду как можно больше чебуреков за раз: они должны свободно плавать в масле.

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