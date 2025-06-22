Рецепт яблочного пирога: постное блюдо из девяти ингредиентов

Яблочный пирог можно испечь в любое время года, его ингредиенты всегда доступны. Простым рецептом постного блюда поделился с читателями автор канала «Розовый баклажан».

© ГлагоL

Сначала 350 г яблок очищаем от штурки и натираем на крупной терке. Сок оставляем и поливаем яблоки соком половины дольки лимона, чтобы не потемнели. В посуду с яблоками вливаем 50 мл растительного масла, всыпаем три столовые ложки сахара и одну столовую ложку ванильного. Туда же добавляем 100 г изюма и 80 г манки. Закрываем посуду пищевой пленкой встык и оставляем на 45 минут. Далее 140 г муки смешиваем с одной чайной ложкой разрыхлителя и высыпаем ее в посуду с яблоками, вымешиваем. Тесто должно получиться очень густыми и липким. Форму для запекания закрываем пекарской бумагой, смазываем ее растительным маслом. Выкладываем тесто и разравниваем. Выпекать пирог надо при 180 градусах от 30 до 35 минут.

«ГлагоL» сообщал ранее, что в казачьих станицах под Волгоградом к праздникам до сих пор готовят пироги с тыквой и лачеры.