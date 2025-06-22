Пять необычных рецептов салатов с молодыми овощами

Свежо и полезно: 5 необычных рецептов салатов с молодыми овощами
Молодые овощи — это настоящие витаминные батарейки, собранные в самый пик сезона. Они не просто радуют свежестью и вкусом, но и содержат максимум питательных веществ, ведь еще не успели потерять витамины при длительном хранении. В молодой моркови, кабачках, свекле, редисе и горошке особенно много витамина С, клетчатки, антиоксидантов и воды, благодаря чему они способствуют мягкому очищению организма, улучшают пищеварение и помогают укрепить иммунитет. Их клетчатка — нежная, легкоусвояемая, что делает такие овощи идеальными для щадящего питания.
Кроме того, молодые овощи — отличные союзники красоты. Благодаря высокому содержанию воды и витаминов группы B они помогают сохранить сияние кожи, укрепляют ногти и волосы, улучшают обмен веществ. Такие продукты почти не требуют термической обработки: их можно есть сырыми, слегка бланшировать или добавлять в салаты — так сохраняется максимум пользы. И, что особенно важно, в них гораздо меньше нитратов по сравнению с тепличными собратьями вне сезона, особенно если овощи выращены на локальных фермах или даче. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, что и как лучше приготовить из них.
Салат с молодым кабачком, йогуртом и мятой
Ингредиенты:
- Молодой кабачок — 1 шт.
- Греческий йогурт — 4 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Свежая мята — 6 листиков.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Кабачок вымыть и нарезать тонкими лентами овощечисткой. Мяту мелко нарезать. Смешать йогурт, лимонный сок, масло и специи. Соединить с кабачком и мятой, подать охлажденным.
Хрустящий салат с редисом, огурцом и кунжутной заправкой
Ингредиенты:
- Молодой огурец — 2 шт.
- Редис — 6 шт.
- Соевый соус — 2 ч. л.
- Кунжутное масло — 1 ч. л.
- Рисовый уксус — 1 ч. л.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Зеленый лук — 2 пера.
Приготовление:
Овощи вымыть, огурцы и редис нарезать тонкими кружочками, лук — мелко. Смешать соевый соус, уксус, масло. Полить заправкой салат, посыпать кунжутом.
Теплый салат из молодой моркови и зеленого горошка
Ингредиенты:
- Молодая морковь — 4 шт.
- Свежий зеленый горошек — 100 г.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Свежая петрушка — 1 пучок.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Морковь отварить до мягкости и нарезать кружочками. Горошек слегка бланшировать. Чеснок обжарить в масле, убрать. Смешать все ингредиенты с нарезанной петрушкой и вареным яйцом.
Салат с молодой свеклой, фетой и вишней
Ингредиенты:
- Молодая свекла — 2 шт.
- Фета — 50 г.
- Вишня без косточек — ½ ст.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Микрозелень — горсть.
- Кедровые орехи — 1 ч. л.
Приготовление:
Свеклу отварить, очистить и нарезать кубиками. Вишню разрезать пополам. Смешать масло с уксусом. Соединить все ингредиенты, посыпать орехами и микрозеленью.
Салат из молодого картофеля с укропом и зернистой горчицей
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 400 г.
- Зернистая горчица — 1 ч. л.
- Укроп — ½ пучка.
- Оливковое масло — 1,5 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать крупными кусками. Укроп измельчить. Смешать масло, сок, горчицу. Смешать все компоненты и подать теплым или охлажденным.