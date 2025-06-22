Пять секретов приготовления нежных блинов

Если блины рвутся, то в них превышено содержание сахара или мало яиц, а если они бледные — то в тесто положили мало сахара. Об этом рассказала автор канала «В саду у Валентинки».

По ее словам, блины рвутся по этим причинам, даже если не слишком тонкие. «Резиновый» вкус блинов она объяснила превышением количества муки. Блины в итоге станут толстыми и плотными. Иногда бывает так, что блин тонкий, но вкус все равно «резиновый». Это обусловлено в том, что в тесте много белка. Не случайно часто пекут блины на молоке с водой.

Бледными блины получаются из-за низкого количества сахара, а сухие края у блинов объясняются несколькими причинами. В них может быть много соды, тесто может быть слишком жидким и несдобным, а также причиной может быть непрогретая сковорода. Чтобы блины были кружевными автор канала посоветовала готовить блины на молоке, без воды, с большим количеством яиц. Также в тесто надо добавить растительное масло.

«ГлагоL» сообщал, что сделать блины идеально тонкими и ажурными получается не у всех и не всегда. Выход прост: нужно добавить кипяток в сырые яйца.