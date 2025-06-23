Каким должен быть состав настоящего шоколада

В составе настоящего шоколада есть только какао-продукты, а никаких заменителей в нем нет, заявил основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie Георгий Хачинян. Несколько характерных признаков некачественного шоколада он раскрыл россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Хачиняна, о низком качестве шоколада прежде всего говорит маленькое процентное содержание какао-продуктов.

«Согласно общепринятым нормативам, настоящий шоколад должен включать в себя не менее 40 процентов какао-продукта (в молочном сорте), 18 процентов какао-масла и 15 процентов сухого обезжиренного какао. Это классическое кондитерское изделие без добавок», — уточнил он.

Кондитер добавил, что в составе настоящего шоколада не должно быть ГМО, консервантов и растительных жиров.

«Сахар, указанный в составе на первом месте, — еще один характерный признак плохого шоколада, поскольку в настоящем изделии на ключевых позициях должны стать какао-продукты. Самым легким способом определить качество шоколада является его растапливание. Хороший продукт тает равномерно и довольно быстро (при температуре от 30 градусов). Если этого не происходит, значит, в его составе есть стабилизаторы, останавливающие естественный процесс», — подчеркнул специалист.

Ранее терапевт Яна Шмелева предложила отказаться от шоколада и печенья вечером. По ее словам, эти продукты могут спровоцировать ночные кошмары.