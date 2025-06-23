Лисички – один из главных вкусов лета. Ароматные, плотные, с легкой горчинкой – они идеально сочетаются со сливочным соусом. Главное – правильно их подготовить.

Для начала грибы нужно тщательно очистить. В миску с лисичками добавляется немного муки, все заливается водой и аккуратно перемешивается рукой. Грязь и песок впитываются в муку, а сами грибы остаются целыми и чистыми. Затем их промывают под проточной водой. Крупные грибы лучше разрезать, чтобы все кусочки были одного размера.

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Далее мелко нарезается лук и чеснок. На сковороде разогревается масло, туда отправляется лук, а затем чеснок. Обжаривается до золотистого цвета. Добавляются грибы, жарятся на сильном огне до выделения сока. Через пару минут – немного муки и жирные сливки. Все тушится около 25 минут, при необходимости можно влить немного воды.

Подробнее о том, как приготовить лисички, рассказал в своем видео блогер @nechetoff.