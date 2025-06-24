Бренд-шеф поделился рецептами необычных салатов с копченой курицей

Сочетание неожиданных ингредиентов придаст блюдам лёгкость и свежесть.

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Во всём мире курицу любят за невысокую калорийность, несколько видов белка в составе и за совместимость с разнообразными ингредиентами и блюдами. Салат с курицей — яркий пример того, как куриное мясо сочетается с разными компонентами, не меняя их вкуса.

Если вы хотите сделать не просто свежий и вкусный салат, но ещё и нежный и сочный, тогда вместо печёной или варёной курицы возьмите копчёную. На гриле или в духовке мясо теряет часть влаги, а копчение не требует высокой температуры, и все соки остаются внутри.

Особенно изысканное сочетание получается, если куриное мясо в салате соединить с фруктами или ягодами — манго, виноградом, ананасом.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Предлагаю два рецепта салатов, позволяющих оценить сочетание курицы со сладким».

Рецепты салатов

Классический салат с копчёной курицей и виноградом

Сладкий виноград, хрустящий сельдерей и ароматная копчёная курица создают гармоничный вкус.

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 2

КБЖУ (на 100 г):

Калории: 128 ккал

Белки: 8,4 г

Жиры: 6,7 г

Углеводы: 6,9 г

Ингредиенты:

копчёная куриная грудка — 150 г;

красный виноград (желательно без косточек) — 70 г;

стебель сельдерея — 1 шт.;

красный сладкий лук — 1 шт.;

греческий йогурт — 40 г;

соус сладкий чили — 1 ст. л.;

бальзамический уксус — 15 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу;

рукола (по желанию) — 30 г.

Способ приготовления

Разберите копчёную куриную грудку на тонкие длинные волокна. Промойте виноград и разрежьте вдоль пополам, при необходимости удалите косточки. Нарежьте стебель сельдерея тонкими пластинами поперёк. Нарежьте красный лук тонкими перьями. Для заправки смешайте йогурт с чили-соусом, добавьте уксус, тёртый чеснок, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции. Смешайте все подготовленные ингредиенты в салатнике, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. При подаче добавьте немного свежей руколы: она придаст лёгкую горчинку и свежесть.

Салат с копчёной курицей и манго

Необычная заправка с цитрусами, соевым соусом и ноткой копчёного перца раскрывает контрастный вкус сладкого манго, свежих овощей и копчёной курицы.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

КБЖУ (на 100 г):

Калории: 128 ккал

Белки: 8,4 г

Жиры: 6,7 г

Углеводы: 6,9 г

Ингредиенты:

копчёное куриное мясо (бедро и грудка) — 140 г;

манго — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

салат романо — 60 г;

кукуруза мини — 60 г;

соевый соус — 1 ч. л.;

рыбный соус — 1/2 ч. л.;

сок лайма — 1 ст. л.;

сок апельсина — 200 мл;

соус табаско чипотле — 1/2 ч. л.;

листья кафирского лайма — 2 шт.;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

цедра лайма — по вкусу;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления