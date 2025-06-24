Ужин из трех–пяти ингредиентов: десять идей на каждый день

Когда усталость клонит в кресло, холодильник полупуст, а семья голодна, на выручку приходят рецепты простых и недорогих ужинов. Всего три–пять ингредиентов — и на столе горячее, вкусное и сытное блюдо. «‎Рамблер» собрал десять проверенных рецептов для ужина.

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1. Картофель, запеченный с луком и сметаной

Ингредиенты:

картофель — 5–6 шт.

лук — 1–2 шт.

сметана — 3 ст. л.

растительное масло, соль

Способ приготовления:

Нарежьте картофель кружочками, лук — полукольцами. Выложите все слоями в форму для запекания. Каждый слой посолите, смажьте сметаной и сбрызните маслом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до мягкости и появления румяной корочки. Подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо.

2. Яичная лапша с капустой

Ингредиенты:

лапша или вермишель — 200 г

белокочанная капуста — 300 г

яйцо — 2 шт.

кефир — 100 мл

растительное масло

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости. Параллельно отварите лапшу. Смешайте капусту с лапшой, вбейте яйца с кефиром и жарьте, помешивая, до готовности.

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3. Курица с рисом в одной кастрюле

Ингредиенты:

куриные бедра или голени — 3–4 шт.

рис — 1 стакан

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

специи, соль

Способ приготовления:

Обжарьте курицу в глубокой сковороде или казане. Добавьте нарезанные овощи. Всыпьте промытый рис, залейте водой, чтобы она покрыла содержимое примерно на палец. Варите под крышкой до готовности риса.

4. Запеканка из гречки с творогом

Ингредиенты:

вареная гречка — 1,5 стакана

творог — 200 г

яйцо — 1 шт.

соль, немного сливочного масла

Способ приготовления:

Смешайте гречку с творогом, добавьте яйцо и немного соли. Смажьте форму, выложите массу и запекайте при 180 градусах около 25 минут.

5. Макароны с тушенкой

Ингредиенты:

макароны — 250 г

тушенка — 1 банка

лук — 1 шт.

специи, перец

Способ приготовления:

Отварите макароны. Обжарьте лук, добавьте тушенку, немного прогрейте и соедините с макаронами.

6. Тыквенный суп-пюре

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Ингредиенты:

тыква — 500 г

картофель — 2 шт.

лук — 1 шт.

сливки или молоко — 100 мл

Способ приготовления:

Отварите нарезанные овощи до мягкости. Измельчите все блендером, влейте сливки или молоко и доведите до желаемой консистенции. При подаче посыпьте семечками или сухариками.

7. Омлет с овощами

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Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

кабачок или брокколи — 200 г

лук или помидор — по вкусу

немного масла

Способ приготовления:

Нарежьте овощи и обжарьте до мягкости. Залейте их взбитыми яйцами и готовьте под крышкой до схватывания массы. Можно приготовить и на сковороде, и в духовке.

8. Рыбные котлеты из консервы

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Ингредиенты:

рыбная консерва (сайра или сардина) — 1 банка

яйцо — 1 шт.

лук — 1 шт.

овсянка или панировка — 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

Измельчите все ингредиенты. Сформируйте котлеты и обваляйте в сухарях. Обжарьте до румяной корочки.

9. Лепешки на кефире

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан

мука — 2–2,5 стакана

соль

сода — ½ ч. л.

немного масла для жарки

Способ приготовления:

Замесите тесто как на оладьи. Разделите его на лепешки и жарьте на сухой сковороде или с каплей масла. Можно добавить зелень, сыр или обжаренный лук.

10. Запеченные овощи с сыром

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Ингредиенты:

картофель — 3–4 шт.

морковь — 2 шт.

сыр — 100 г

чеснок — 1–2 зубчика

Способ приготовления:

Нарежьте овощи, перемешайте с измельченным чесноком и посолите. Выложите в форму, запекайте до мягкости при 180 градусах. За десять минут до готовности посыпьте натертым сыром и допеките.

Советы для хозяек

Планируйте меню заранее: это помогает экономить и исключает лишние траты. Закупайте крупы, макароны и картошку оптом — они долго хранятся и служат базой для ужина. Замораживайте овощи и зелень — удобно доставать порциями. Комбинируйте рецепты: вместо гречки возьмите рис, вместо тушенки — сардельки, вместо капусты — брокколи.

Вкусный и сытный ужин не обязан быть сложным или дорогим. Немного фантазии, базовые продукты и знание простых рецептов помогут накормить близких даже если холодильник пуст.

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