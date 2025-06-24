Ужин из трех–пяти ингредиентов: десять идей на каждый день
Когда усталость клонит в кресло, холодильник полупуст, а семья голодна, на выручку приходят рецепты простых и недорогих ужинов. Всего три–пять ингредиентов — и на столе горячее, вкусное и сытное блюдо. «Рамблер» собрал десять проверенных рецептов для ужина.
1. Картофель, запеченный с луком и сметаной
Ингредиенты:
- картофель — 5–6 шт.
- лук — 1–2 шт.
- сметана — 3 ст. л.
- растительное масло, соль
Способ приготовления:
- Нарежьте картофель кружочками, лук — полукольцами.
- Выложите все слоями в форму для запекания.
- Каждый слой посолите, смажьте сметаной и сбрызните маслом.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до мягкости и появления румяной корочки.
- Подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо.
2. Яичная лапша с капустой
Ингредиенты:
- лапша или вермишель — 200 г
- белокочанная капуста — 300 г
- яйцо — 2 шт.
- кефир — 100 мл
- растительное масло
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости.
- Параллельно отварите лапшу.
- Смешайте капусту с лапшой, вбейте яйца с кефиром и жарьте, помешивая, до готовности.
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3. Курица с рисом в одной кастрюле
Ингредиенты:
- куриные бедра или голени — 3–4 шт.
- рис — 1 стакан
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- специи, соль
Способ приготовления:
- Обжарьте курицу в глубокой сковороде или казане.
- Добавьте нарезанные овощи.
- Всыпьте промытый рис, залейте водой, чтобы она покрыла содержимое примерно на палец.
- Варите под крышкой до готовности риса.
4. Запеканка из гречки с творогом
Ингредиенты:
- вареная гречка — 1,5 стакана
- творог — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- соль, немного сливочного масла
Способ приготовления:
- Смешайте гречку с творогом, добавьте яйцо и немного соли.
- Смажьте форму, выложите массу и запекайте при 180 градусах около 25 минут.
5. Макароны с тушенкой
Ингредиенты:
- макароны — 250 г
- тушенка — 1 банка
- лук — 1 шт.
- специи, перец
Способ приготовления:
- Отварите макароны.
- Обжарьте лук, добавьте тушенку, немного прогрейте и соедините с макаронами.
6. Тыквенный суп-пюре
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Ингредиенты:
- тыква — 500 г
- картофель — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- сливки или молоко — 100 мл
Способ приготовления:
- Отварите нарезанные овощи до мягкости.
- Измельчите все блендером, влейте сливки или молоко и доведите до желаемой консистенции.
- При подаче посыпьте семечками или сухариками.
7. Омлет с овощами
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Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- кабачок или брокколи — 200 г
- лук или помидор — по вкусу
- немного масла
Способ приготовления:
- Нарежьте овощи и обжарьте до мягкости.
- Залейте их взбитыми яйцами и готовьте под крышкой до схватывания массы.
- Можно приготовить и на сковороде, и в духовке.
8. Рыбные котлеты из консервы
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Ингредиенты:
- рыбная консерва (сайра или сардина) — 1 банка
- яйцо — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- овсянка или панировка — 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
- Измельчите все ингредиенты.
- Сформируйте котлеты и обваляйте в сухарях.
- Обжарьте до румяной корочки.
9. Лепешки на кефире
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан
- мука — 2–2,5 стакана
- соль
- сода — ½ ч. л.
- немного масла для жарки
Способ приготовления:
- Замесите тесто как на оладьи.
- Разделите его на лепешки и жарьте на сухой сковороде или с каплей масла.
- Можно добавить зелень, сыр или обжаренный лук.
10. Запеченные овощи с сыром
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Ингредиенты:
- картофель — 3–4 шт.
- морковь — 2 шт.
- сыр — 100 г
- чеснок — 1–2 зубчика
Способ приготовления:
- Нарежьте овощи, перемешайте с измельченным чесноком и посолите.
- Выложите в форму, запекайте до мягкости при 180 градусах.
- За десять минут до готовности посыпьте натертым сыром и допеките.
Советы для хозяек
- Планируйте меню заранее: это помогает экономить и исключает лишние траты.
- Закупайте крупы, макароны и картошку оптом — они долго хранятся и служат базой для ужина.
- Замораживайте овощи и зелень — удобно доставать порциями.
- Комбинируйте рецепты: вместо гречки возьмите рис, вместо тушенки — сардельки, вместо капусты — брокколи.
Вкусный и сытный ужин не обязан быть сложным или дорогим. Немного фантазии, базовые продукты и знание простых рецептов помогут накормить близких даже если холодильник пуст.
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