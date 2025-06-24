Ужин из трех–пяти ингредиентов: десять идей на каждый день

Катерина Саломе

Когда усталость клонит в кресло, холодильник полупуст, а семья голодна, на выручку приходят рецепты простых и недорогих ужинов. Всего три–пять ингредиентов — и на столе горячее, вкусное и сытное блюдо. «‎Рамблер» собрал десять проверенных рецептов для ужина.

Ужин из трех–пяти ингредиентов: десять идей на каждый день
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1. Картофель, запеченный с луком и сметаной

Ингредиенты:

  • картофель — 5–6 шт.
  • лук — 1–2 шт.
  • сметана — 3 ст. л.
  • растительное масло, соль

Способ приготовления:

  1. Нарежьте картофель кружочками, лук — полукольцами.
  2. Выложите все слоями в форму для запекания.
  3. Каждый слой посолите, смажьте сметаной и сбрызните маслом.
  4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до мягкости и появления румяной корочки.
  5. Подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо.

2. Яичная лапша с капустой

Ингредиенты:

  • лапша или вермишель — 200 г
  • белокочанная капуста — 300 г
  • яйцо — 2 шт.
  • кефир — 100 мл
  • растительное масло

Способ приготовления:

  1. Нашинкуйте капусту и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости.
  2. Параллельно отварите лапшу.
  3. Смешайте капусту с лапшой, вбейте яйца с кефиром и жарьте, помешивая, до готовности.

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3. Курица с рисом в одной кастрюле

Ингредиенты:

  • куриные бедра или голени — 3–4 шт.
  • рис — 1 стакан
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • специи, соль

Способ приготовления:

  1. Обжарьте курицу в глубокой сковороде или казане.
  2. Добавьте нарезанные овощи.
  3. Всыпьте промытый рис, залейте водой, чтобы она покрыла содержимое примерно на палец.
  4. Варите под крышкой до готовности риса.

4. Запеканка из гречки с творогом

Ингредиенты:

  • вареная гречка — 1,5 стакана
  • творог — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • соль, немного сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Смешайте гречку с творогом, добавьте яйцо и немного соли.
  2. Смажьте форму, выложите массу и запекайте при 180 градусах около 25 минут.

5. Макароны с тушенкой

Ингредиенты:

  • макароны — 250 г
  • тушенка — 1 банка
  • лук — 1 шт.
  • специи, перец

Способ приготовления:

  1. Отварите макароны.
  2. Обжарьте лук, добавьте тушенку, немного прогрейте и соедините с макаронами.

6. Тыквенный суп-пюре

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Ингредиенты:

  • тыква — 500 г
  • картофель — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • сливки или молоко — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Отварите нарезанные овощи до мягкости.
  2. Измельчите все блендером, влейте сливки или молоко и доведите до желаемой консистенции.
  3. При подаче посыпьте семечками или сухариками.

7. Омлет с овощами

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Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • кабачок или брокколи — 200 г
  • лук или помидор — по вкусу
  • немного масла

Способ приготовления:

  1. Нарежьте овощи и обжарьте до мягкости.
  2. Залейте их взбитыми яйцами и готовьте под крышкой до схватывания массы.
  3. Можно приготовить и на сковороде, и в духовке.

8. Рыбные котлеты из консервы

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Ингредиенты:

  • рыбная консерва (сайра или сардина) — 1 банка
  • яйцо — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • овсянка или панировка — 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Измельчите все ингредиенты.
  2. Сформируйте котлеты и обваляйте в сухарях.
  3. Обжарьте до румяной корочки.

9. Лепешки на кефире

Ингредиенты:

  • кефир — 1 стакан
  • мука — 2–2,5 стакана
  • соль
  • сода — ½ ч. л.
  • немного масла для жарки

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто как на оладьи.
  2. Разделите его на лепешки и жарьте на сухой сковороде или с каплей масла.
  3. Можно добавить зелень, сыр или обжаренный лук.

10. Запеченные овощи с сыром

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Ингредиенты:

  • картофель — 3–4 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • сыр — 100 г
  • чеснок — 1–2 зубчика

Способ приготовления:

  1. Нарежьте овощи, перемешайте с измельченным чесноком и посолите.
  2. Выложите в форму, запекайте до мягкости при 180 градусах.
  3. За десять минут до готовности посыпьте натертым сыром и допеките.

Советы для хозяек

  1. Планируйте меню заранее: это помогает экономить и исключает лишние траты.
  2. Закупайте крупы, макароны и картошку оптом — они долго хранятся и служат базой для ужина.
  3. Замораживайте овощи и зелень — удобно доставать порциями.
  4. Комбинируйте рецепты: вместо гречки возьмите рис, вместо тушенки — сардельки, вместо капусты — брокколи.

Вкусный и сытный ужин не обязан быть сложным или дорогим. Немного фантазии, базовые продукты и знание простых рецептов помогут накормить близких даже если холодильник пуст.

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