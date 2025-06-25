Как выбрать качественный и вкусный лимонад

Качественный и вкусный лимонад должен иметь небольшой список ингредиентов, включая воду, сахар, а также натуральный сок или пряно-ароматическое сырье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что чем короче состав напитка, тем лучше. Например, идеальный лимонад включает в себя лишь эти три ингредиента. В составе также могут попадаться добавки "Е", но не все из них вредные.

"Эти красители считаются натуральными, пусть вас не пугает их наличие в составе: E-150 – жженый сахар для карамельно-коричневого цвета. E-101 – рибофлавин для ярко-желтого оттенка. E-162 – свекольный цвет для насыщенного красного оттенка", – перечислили в пресс-службе ведомства.

При этом стоит быть внимательным с добавками фенилаланином или аспартамом, так как они могут вызывать у человека сильную аллергию. Кроме того, если на упаковке напитка стоит "с ароматом" или "со вкусом", это может означать наличие искусственных ароматизаторов и красителей.

Для того чтобы выбрать действительно качественный продукт, нужно также обратить внимание на срок годности. В среднем он составляет от 6 до 12 месяцев и зависит от состава напитка.

Ранее врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина в беседе с Москвой 24 предупредила, что натуральные соки могут повысить уровень сахара в крови и привести к обострению заболеваний у пожилых.

Напиток полезен своими витаминами и микроэлементами, а также клетчаткой. Однако важно помнить, что в таком соке содержатся только простые углеводы, то есть сахара. Они быстро всасываются в кровь и дают сильный скачок глюкозы в организме.