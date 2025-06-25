Агроном Абрамов: клубнику нельзя хранить при комнатной температуре

Чтобы урожай клубники сохранился как можно дольше, важно следовать ряду рекомендаций. О них в беседе с РИАМО рассказал агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании "Гродан" Ярослав Абрамов. Если ягоды не предназначены для немедленной подачи к столу, мыть их не стоит, поскольку влага препятствует длительному хранению, отметил он. К слову, депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью газете "Известия" назвал лучшее время для пересадки клубники. По его словам, - это конец лета-начало осени. В данный период спадает жара, поэтому растения легче переносят стресс. Что касается хранения, ягоды необходимо положить в холодильник в неглубоком контейнере, застеленном бумажным полотенцем, которое будет впитывать влагу, продолжил Абрамов. Кроме того, по его словам, нельзя убирать плодоножки, а также размещать ягоды слишком плотно (лучше всего - в один-два слоя). Если планируется заморозка, нужно вымыть клубнику, обсушить, удалить плодоножки, разложить на подносе и убрать в морозильную камеру на три часа, затем переложить ягоды в герметичный контейнер или пакет. В таком состоянии продукт хранится 6-12 месяцев, добавил эксперт. До этого врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева рассказала, как правильно выбирать клубнику в магазине. Она предупредила, что визуально идеальная ягода, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты. Специалист также призвала обращать внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Это также может быть признаком содержания вредных веществ.

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