Как хранить капусту, чтобы она не гнила и не пахла: видео
Целый качан капусты часто оказывается в мусорном ведре – из-за гнили, неприятного запаха и потемневшего среза. Однако продлить срок хранения можно с помощью простого приема.
Сначала на свежий срез капусты нужно насыпать немного соли. Соль вытягивает лишнюю влагу, тормозит развитие бактерий и помогает предотвратить гниение. После этого достаточно обмотать только срез пищевой пленкой.
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Такой способ позволяет сохранить капусту свежей дольше обычного: срез не высыхает, не темнеет, а посторонние запахи и влага не проникают внутрь. Качан можно хранить в холодильнике без страха, что через пару дней его придется выбросить.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.