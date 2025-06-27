Три самых вкусных рецепта с картошкой

Вариантов приготовления картофеля в России много, но есть три особенных рецепта — с колбасками, ветчиной, курицей и грибами. Так полагает автор канала «Розовый баклажан». По его словам, картошка в России — основная еда. А рецепты, о которых он пишет, сформировались еще в годы Советского Союза.

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В первом случае картошку готовят с колбасой, во втором — с ветчиной. Третий рецепт предполагает наличие у кулинара курятины и грибов. Все рецепты предполагают запекание в духовке.

При этом в первом случае блюдо заливается сметанным соусом с сыром, а в третье автор поста добавляет индийскую специю карри.

«ГлагоL» сообщал, что сладкий картофель (батат) богат бета-каротином, который превращается в витамин A, — один из главных витаминов для кожи. Он стимулирует обновление клеток, улучшает цвет лица и защищает кожу от ультрафиолетового излучения.