Рецепты блюд с молодой зеленью

Со шпинатом, рукколой, базиликом и другой молодой зеленью. Рецепты
В июне так хочется салатов и другой еды с молодой зеленью! Она содержит много витаминов и клетчатки, обладает антиоксидантными свойствами и это просто вкусно. Делимся рецептами блюд с сезонными продуктами, которые лучше всего подходят для питания в первой половине лета.
Китайский салат из битых огурцов с кинзой и орешками
Ингредиенты:
- Огурцы 500 г
- Жареный кешью 100 г
- Светлый соевый соус 60 мл
- Сахар 12 г
- Свежая кинза (кориандр) по вкусу
- Чеснок 4 зубчика
- Рисовый уксус 60 мл
- Кунжутное масло 60 мл
- Растительное масло острое 40 мл
- Кунжут 1 ч. л.
Как приготовить:
Огурцы разрезать вдоль пополам, выложить на доску срезом вниз и с силой отбить плоской стороной ножа. Нарезать огурцы на брусочки размером в 2-3 см. Мелко нарезать чеснок, крупно нарубить кинзу. Перемешать кинзу и чеснок с огурцами и выложить в блюдо для подачи. Посыпать салат орехами кешью. Для заправки соединить соевый соус, острое масло, кунжутное масло, уксус и сахар. Этим соусом заправить салат, перемешать. При подаче украсить кинзой и семечками кунжута.
Салат из шпината с жареным сыром
Для этого салата адыгейский сыр нужно быстро поджарить на сковороде-гриль и добавить в блюдо теплым. Рецептом поделилась бренд-шеф Алена Солодовиченко.
Ингредиенты:
- Сыр адыгейский 110 г
- Руккола 20 г
- Шпинат свежий 30 г
- Щавель 30 г
- Лук красный 10 г
- Помидор 80 г
- Базилик 6 г
- Бальзамический крем 10 г
- Масло оливковое 20 г
Для заправки:
- Масло оливковое 20 г
- Соль морская по вкусу
- Смесь 5 перцев по вкусу
- Кунжут 1 ч.л.
Как приготовить:
Рукколу промыть и перебрать. Соединить рукколу, шпинат, лук красный, нарезанный кольцами, щавель, бальзамический крем и масло оливковое, все перемешать (не мять). Салат выложить на тарелку для подачи, далее выложить крупные кубики помидора. Блюдо полить маслом оливковым, приправить морской солью, смесью из 5 перцев, пропущенных через мельницу.
Сыр нарезать крупными пластинами, обжарить с двух сторон на сковороде-гриль, застеленной пергаментом и смазанной подсолнечным маслом. Выложить еще теплый сыр на салат. Украсить семенами кунжута и листиками базилика.
Пхали из шпината
Пхали одно из самых любимых вегетарианских блюд грузинской кухни. Шпинат, орехи и специи создают неповторимый вкус.
Ингредиенты:
- Шпинат 500 г
- Очищенные грецкие орехи 100 г
- Чеснок 2 зубчика
- Кориандр 0,5 ч.л.
- Хмелисунели 0,5 ч.л.
- Уксус винный 2 ст. л.
- Красный перец по вкусу
- Зерна граната 10 г
Как приготовить:
Промыть шпинат в холодной воде, и сразу же ошпарить, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. Чеснок очистить и измельчить в блендере вместе с орехами и шпинатом. Полученную смесь переложить в миску и добавить молотый кориандр, красный перец, хмели-сунели и уксус, все тщательно перемешать. Влажными руками сформировать ровные шарики или лодочки. При подаче выложить пхали на тарелку и украсить зернами граната.
Салат из баклажанов с соусом песто
Соус песто из ароматных листьев базилика это то, что нужно, чтобы превратить просто еду в фантастически вкусные и ароматные ресторанные кушанья!
Ингредиенты:
- Микс салатов 15 г
- Помидоры розовые 80 г
- Соус песто 30 г
- Семечки подсолнуха 5 г
- Масло оливковое 10 г
- Баклажан свежий 150 г
- Чеснок очищенный 2 г
- Кинза 6 г
- Соус соевый 20 г
- Масло растительное 20 г
- Соус томатно-имбирный 80 г
Для томатного соуса с имбирем:
- Помидоры 50 г
- Базилик 20 г
- Свежий корень имбиря 10 г
- Соль по вкусу
Для соуса песто:
- Базилик зеленый свежий 40 г
- Орех кедровый 10 г
- Масло оливковое 100 г
- Сок лимонный свежевыжатый 6 г
- Соль по вкусу
Как приготовить:
Для соуса песто все ингредиенты пропустить через блендер. Так же приготовить и томатно-имбирный соус просто пробить все ингредиенты в блендере. Баклажаны нарезать длинными ломтиками и замариновать в смеси чеснока, кинзы, соевого соуса, растительного масла и томатно-имбирного соуса. Дать постоять 15-20 минут и пожарить до готовности. Для подачи сладкие помидоры нарезать кружками. Поместить в центр тарелки соус песто. Вокруг него разложить кружки помидоров, сбрызнуть их оливковым маслом, баклажаны уложить на помидоры, украсить миксом салатов и посыпать семечками.
Паста с домашним песто и креветками
Паста с морепродуктами и соус из базилика буквально созданы друг для друга, это вам любой итальянец подтвердит. Для этого блюда подойдут не только креветки, но и кальмары, осьминожки или просто морской коктейль. Получится вкусно, вот увидите!
Ингредиенты:
- Паста (Феттуччине) 350 г
- Креветки очищенные или морской коктейль 200 г
- Масло подсолнечное 35 г
- Сливки 75 г
- Рыбный бульон 500 г
- Масло оливковое 20 г
- Чеснок 5 г
- Соль 5 г
- Перец черный горошек 5 г
- Сыр пармезан тертый 25 г
- Салат руккола 20 г
Для соуса песто:
- Базилик зеленый, свежий 50 г
- Масло оливковое 100 г
- Соль 3 г
- Сок лимона 3 г
- Кедровые орешки 30 г
- Сыр пармезан 30 г
Как приготовить:
Базилик нужно измельчить в блендере, добавить оливковое масло, сок лимона, посолить, всыпать орехи и тертый сыр пармезан. Снова все тщательно пробить в блендере до однородного состояния. Обжарить креветки с чесноком до золотистого оттенка, добавить сливки. Помешивая, прогреть в течение одной минуты на среднем огне. Посолить, поперчить, добавить отварную пасту и рыбный бульон. Перемешать и прогреть пасту на сковороде в течение одной минуты. Снять с огня, добавить соус песто, перемешать до полного смешения сливок и песто. Выложить на тарелку, украсить свежей рукколой и подть, посыпав тертым пармезаном.
Вегетарианский суп с оливками и итальянскими травами
Настоящая находка для летнего меню кабачки. Из них можно приготовить множество вкусных блюд.
Ингредиенты:
- Кабачки 4 шт (средние)
- Морковь 2 шт
- Оливки без косточек по вкусу
- Вермишель 2 ст л
- Картофель 4 шт
- Приправа «Итальянские травы по вкусу
- Куркума по вкусу
Как приготовить:
Для приправы «Итальянские травы взять в равных количествах следующие ингредиенты: тимьян (чабрец), базилик зеленый, орегано (душица), зеленый лук, листовую петрушку, кинзу, перец чили, розмарин. Травы помыть, просушить, мелко порезать ножом. Добавлять их в суп по вкусу. Остальные травы можно высушить и заменять ими магазинную приправу. Кабачки нарезать на кубики, морковь натереть на терке. Все вместе обжарить на растительном масле. Пока кабачки пассируются, в кастрюле уже закипает вода (или овощной бульон). Сперва нужно отправить туда нарезанный картофель. Через 10-15 минут кабачки с морковью, доведенные почти до готовности, и мелкую вермишель. Затем добавить в суп соль, куркуму и смесь пряных трав. Пусть бульон напитается их ароматом.
Еще через пару минут выключить огонь и добавить в суп оливки. Закрыть крышкой и дать супу настояться.
Приятного аппетита!