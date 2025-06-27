Рецепты блюд с молодой зеленью

В июне так хочется салатов и другой еды с молодой зеленью! Она содержит много витаминов и клетчатки, обладает антиоксидантными свойствами и это просто вкусно. Делимся рецептами блюд с сезонными продуктами, которые лучше всего подходят для питания в первой половине лета.

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Китайский салат из битых огурцов с кинзой и орешками

Ингредиенты:

Огурцы 500 г

Жареный кешью 100 г

Светлый соевый соус 60 мл

Сахар 12 г

Свежая кинза (кориандр) по вкусу

Чеснок 4 зубчика

Рисовый уксус 60 мл

Кунжутное масло 60 мл

Растительное масло острое 40 мл

Кунжут 1 ч. л.

Как приготовить:

Огурцы разрезать вдоль пополам, выложить на доску срезом вниз и с силой отбить плоской стороной ножа. Нарезать огурцы на брусочки размером в 2-3 см. Мелко нарезать чеснок, крупно нарубить кинзу. Перемешать кинзу и чеснок с огурцами и выложить в блюдо для подачи. Посыпать салат орехами кешью. Для заправки соединить соевый соус, острое масло, кунжутное масло, уксус и сахар. Этим соусом заправить салат, перемешать. При подаче украсить кинзой и семечками кунжута.

Салат из шпината с жареным сыром

Для этого салата адыгейский сыр нужно быстро поджарить на сковороде-гриль и добавить в блюдо теплым. Рецептом поделилась бренд-шеф Алена Солодовиченко.

Ингредиенты:

Сыр адыгейский 110 г

Руккола 20 г

Шпинат свежий 30 г

Щавель 30 г

Лук красный 10 г

Помидор 80 г

Базилик 6 г

Бальзамический крем 10 г

Масло оливковое 20 г

Для заправки:

Масло оливковое 20 г

Соль морская по вкусу

Смесь 5 перцев по вкусу

Кунжут 1 ч.л.

Как приготовить:

Рукколу промыть и перебрать. Соединить рукколу, шпинат, лук красный, нарезанный кольцами, щавель, бальзамический крем и масло оливковое, все перемешать (не мять). Салат выложить на тарелку для подачи, далее выложить крупные кубики помидора. Блюдо полить маслом оливковым, приправить морской солью, смесью из 5 перцев, пропущенных через мельницу.

Сыр нарезать крупными пластинами, обжарить с двух сторон на сковороде-гриль, застеленной пергаментом и смазанной подсолнечным маслом. Выложить еще теплый сыр на салат. Украсить семенами кунжута и листиками базилика.

Пхали из шпината

Пхали одно из самых любимых вегетарианских блюд грузинской кухни. Шпинат, орехи и специи создают неповторимый вкус.

Ингредиенты:

Шпинат 500 г

Очищенные грецкие орехи 100 г

Чеснок 2 зубчика

Кориандр 0,5 ч.л.

Хмелисунели 0,5 ч.л.

Уксус винный 2 ст. л.

Красный перец по вкусу

Зерна граната 10 г

Как приготовить:

Промыть шпинат в холодной воде, и сразу же ошпарить, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Затем откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. Чеснок очистить и измельчить в блендере вместе с орехами и шпинатом. Полученную смесь переложить в миску и добавить молотый кориандр, красный перец, хмели-сунели и уксус, все тщательно перемешать. Влажными руками сформировать ровные шарики или лодочки. При подаче выложить пхали на тарелку и украсить зернами граната.

Салат из баклажанов с соусом песто

Соус песто из ароматных листьев базилика это то, что нужно, чтобы превратить просто еду в фантастически вкусные и ароматные ресторанные кушанья!

Ингредиенты:

Микс салатов 15 г

Помидоры розовые 80 г

Соус песто 30 г

Семечки подсолнуха 5 г

Масло оливковое 10 г

Баклажан свежий 150 г

Чеснок очищенный 2 г

Кинза 6 г

Соус соевый 20 г

Масло растительное 20 г

Соус томатно-имбирный 80 г

Для томатного соуса с имбирем:

Помидоры 50 г

Базилик 20 г

Свежий корень имбиря 10 г

Соль по вкусу

Для соуса песто:

Базилик зеленый свежий 40 г

Орех кедровый 10 г

Масло оливковое 100 г

Сок лимонный свежевыжатый 6 г

Соль по вкусу

Как приготовить:

Для соуса песто все ингредиенты пропустить через блендер. Так же приготовить и томатно-имбирный соус просто пробить все ингредиенты в блендере. Баклажаны нарезать длинными ломтиками и замариновать в смеси чеснока, кинзы, соевого соуса, растительного масла и томатно-имбирного соуса. Дать постоять 15-20 минут и пожарить до готовности. Для подачи сладкие помидоры нарезать кружками. Поместить в центр тарелки соус песто. Вокруг него разложить кружки помидоров, сбрызнуть их оливковым маслом, баклажаны уложить на помидоры, украсить миксом салатов и посыпать семечками.

Паста с домашним песто и креветками

Паста с морепродуктами и соус из базилика буквально созданы друг для друга, это вам любой итальянец подтвердит. Для этого блюда подойдут не только креветки, но и кальмары, осьминожки или просто морской коктейль. Получится вкусно, вот увидите!

Ингредиенты:

Паста (Феттуччине) 350 г

Креветки очищенные или морской коктейль 200 г

Масло подсолнечное 35 г

Сливки 75 г

Рыбный бульон 500 г

Масло оливковое 20 г

Чеснок 5 г

Соль 5 г

Перец черный горошек 5 г

Сыр пармезан тертый 25 г

Салат руккола 20 г

Для соуса песто:

Базилик зеленый, свежий 50 г

Масло оливковое 100 г

Соль 3 г

Сок лимона 3 г

Кедровые орешки 30 г

Сыр пармезан 30 г

Как приготовить:

Базилик нужно измельчить в блендере, добавить оливковое масло, сок лимона, посолить, всыпать орехи и тертый сыр пармезан. Снова все тщательно пробить в блендере до однородного состояния. Обжарить креветки с чесноком до золотистого оттенка, добавить сливки. Помешивая, прогреть в течение одной минуты на среднем огне. Посолить, поперчить, добавить отварную пасту и рыбный бульон. Перемешать и прогреть пасту на сковороде в течение одной минуты. Снять с огня, добавить соус песто, перемешать до полного смешения сливок и песто. Выложить на тарелку, украсить свежей рукколой и подть, посыпав тертым пармезаном.

Вегетарианский суп с оливками и итальянскими травами

Настоящая находка для летнего меню кабачки. Из них можно приготовить множество вкусных блюд.

Ингредиенты:

Кабачки 4 шт (средние)

Морковь 2 шт

Оливки без косточек по вкусу

Вермишель 2 ст л

Картофель 4 шт

Приправа «Итальянские травы по вкусу

Куркума по вкусу

Как приготовить:

Для приправы «Итальянские травы взять в равных количествах следующие ингредиенты: тимьян (чабрец), базилик зеленый, орегано (душица), зеленый лук, листовую петрушку, кинзу, перец чили, розмарин. Травы помыть, просушить, мелко порезать ножом. Добавлять их в суп по вкусу. Остальные травы можно высушить и заменять ими магазинную приправу. Кабачки нарезать на кубики, морковь натереть на терке. Все вместе обжарить на растительном масле. Пока кабачки пассируются, в кастрюле уже закипает вода (или овощной бульон). Сперва нужно отправить туда нарезанный картофель. Через 10-15 минут кабачки с морковью, доведенные почти до готовности, и мелкую вермишель. Затем добавить в суп соль, куркуму и смесь пряных трав. Пусть бульон напитается их ароматом.

Еще через пару минут выключить огонь и добавить в суп оливки. Закрыть крышкой и дать супу настояться.

Приятного аппетита!