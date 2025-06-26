Пять лучших рецептов на замену алкогольным коктейлям летом

Лето — время отдыха, вечеринок и долгих посиделок с друзьями. Но если вы следите за здоровьем или просто не любите алкоголь, классические коктейли вроде мохито или апероля можно заменить на вкусные, бодрящие и полезные альтернативы. Виктория Турищева, тренер DDX fitness, поделилась с «Газетой.Ru» простыми и сочными заменами алкоголя в жаркое время года, которые утоляют жажду и дарят заряд энергии без последствий на утро.

© Газета.Ru

Первый вариант — освежающий и бодрящий Мохито в стиле «фитнес».

«Ингредиенты: сок половины лайма, 5–7 листочков свежей мяты, чайная ложка меда, минеральная вода с газом, лед. Нужно все это смешать и готово. Отлично утоляет жажду, помогает пищеварению и без лишнего сахара», — сказала она.

Лайм — источник витамина C, антиоксидантов, улучшает иммунитет, кожу и пищеварение, ускоряет метаболизм, снижает кислотность. Мята — успокаивает, снимает стресс, улучшает пищеварение, уменьшает вздутие и аппетит. Мед — природный энергетик, поддерживает сердце, снижает уровень холестерина.

Второй — кокосовый смузи с ананасом.

«Ингредиенты: кокосовое молоко (150 мл), ананас (100 г), половина банана, лед. Все это смешивается в блендере. Такой смузи не только напоминает «Пина Коладу», но и насыщает, помогает восстановлению мышц после тренировки», — делится Турищева.

Кокосовое молоко содержит полезные жиры и лауриновую кислоту, укрепляет иммунитет и мозг, гипоаллергенно, улучшает состояние кожи и волос, дарит чувство сытости. Ананас содержит бромелайн для улучшения пищеварения, богат витамином C, низкокалориен, помогает снять отеки. Банан — источник калия для сердца, дает энергию, улучшает настроение и сон, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Третий — имбирный лимонад.

«Ингредиенты: немного свежего имбиря, сок одного лимона, немного меда, холодная вода. Имбирь нужно натереть и смешать с остальными ингредиентами. Можно настоять пару часов в холодильнике», — говорит тренер.

Имбирь ускоряет метаболизм, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, снимает воспаления и тонизирует. Лимон — лидер по содержанию витамина C, очищает организм, регулирует pH, улучшает состояние кожи. Мед — натуральный полезный подсластитель с антиоксидантными свойствами.

Четвертый — арбузный фреш с базиликом.

«Ингредиенты: мякоть арбуза, несколько листочков базилика. Все взбить в блендере, подать с кубиками льда», — советует Турищева.

Арбуз — низкокалорийный, богатый водой и электролитами фрукт, идеально подходящий для жаркого дня и не дающий лишней нагрузки на фигуру, содержит ликопин для защиты клеток, цитруллин для здоровья сердечно-сосудистой системы. Базилик — снимает стресс, борется с воспалениями, улучшает пищеварение.

Пятый — огуречно-лаймовый спритц.

«Ингредиенты: огурец, половинка лайма, мята, холодная газированная вода. Огурец нарезать тонкими слайсами, добавить пару кружочков лайма, мяту и залейте все холодной газированной водой. Такой напиток похож на модный коктейль, но при этом — ноль алкоголя и максимум пользы», — комментирует тренер.

Огурец увлажняет, очищает, улучшает кожу, низкокалориен. Лайм — иммунитет, пищеварение, баланс pH. Мята — освежает, успокаивает, устраняет вздутие живота.