Роскачество займется проверкой дубайского шоколада

В ближайшее время Роскачество начнет проверку продукции, реализуемой под брендом «дубайский шоколад». Об этом в четверг, 26 июня, сообщил руководитель ведомства Максим Протасов.

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По его словам, необходимость исследований возникла из-за растущей популярности сладостей, производимых небольшими компаниями, часто работающими в формате домашних или семейных мастерских. Такая продукция активно распространяется через онлайн-торговлю, что создает трудности для ведения надлежащего контроля.

«Сейчас в основном это малые производства, условно — домовые и семейные производства, которые продают свою продукцию в онлайн-ретейле. Работать с данным каналом достаточно сложно», — подчеркнул Протасов.

Он отметил, что специалисты Роскачества планируют провести необходимые лабораторные исследования и оценить качество этого продукта.

«Мы точно проведем исследования, посмотрим, что же это за продукт, и дадим какие-то рекомендации и потребителям, и производителям. Но рейтинговать его, как делает всегда Роскачество, вручать государственный знак качества нерегулярной продукции невозможно», — приводит его слова портал «Абзац».

Протасов понадеялся, что в будущем производством дубайского шоколада займутся крупные компании, что позволит внедрить полноценную систему сертификации и контроля.

При этом продукт может причинить вред здоровью и сам по себе. Диетолог Маргарита Королева рассказала, чем может быть опасен дубайский шоколад. По ее словам, сахар и жир, сочетание которых в дубайском шоколаде особенно яркое, могут вызвать пищевую зависимость, приводя к перееданию.